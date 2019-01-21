فاكهة البابايا تعالج مشاكل البشرة بفعالية

تطمح السيدات دائما للحصول على بشرة وجه ناعمة ومشرقة كالأطفال، وهذه الوصفات الطبيعية يمكنها أن تعيد للبشرة صحتها بخطوات بسيطة والسر يكمن في فاكهة البابايا.

وينصح الخبراء باستخدام البابايا الطازجة، عبر هرس نصف حبة منها، وخلطها جيداً مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة من عصير الليمون.

ضعي الخليط كأي قناع، ووزعيه بالتساوي على وجهك وعنقك، واتركيه ليجف، وبعد ربع ساعة اغسليه بالماء البارد.

من المفيد ان تكرري هذا القناع مرة واحدة في الاسبوع، فهو يغذي البشرة، ويعمل على تطهير الجلد، وتنظيف المسام، وقتل الميكروبات المسببة لحب الشباب.

كذلك يمكن استخدام البابايا للتخلص من البشرة الجافة، ويتم ايضاً هرس الفاكهة، ويضاف اليها ملعقتان من الحليب السائل وملعقة واحدة من العسل، ويخلطوا جيداً ليصبحوا كالعجينة، ويوزع الخليط على الوجه بشكل متساو، ويترك لربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء البارد .

ويمكن تطبيق هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع، لترطيب البشرة وتخليصها من البقع الداكنة.