فانوس رمضان: اصنعيه مع أطفالك بمكونات بسيطة

يعتبر فانوس رمضان من أهم القطع لتزيين المنزل خلال الشهر الفضيل وسيكون أجمل إذا قام الاطفال بصنعه في المنزل. بهذه الخطوات البسيطة يمكنك إعداد فوانيس رائعة وملونة...

ما سوف تحتاجه:

ورق مقوى ملون

مقص

صمغ

شريط ملون لاصق

اشرطة ملونة (اختياري)

قلم تحديد

الخطوات:

اطوِ قطعة مستطيلة من الورق بالطول إلى النصف.

قطع شقوق على طول الورقة. اترك حوالي شبر واحد من الأعلى والأسفل.

افتح البطاقة وألصق طرفيها معًا لتشكيل شكل فانوس دائري.

قص شريطًا رقيقًا من الورق لاستخدامه كمقبض الفانوس.

قم بالتزيين باستخدام شريط لاصق ملون وأقلام تحديد.

نعلق الاشرطة للزينة.