فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج السريعة، وجبة خفيفة يمكنك تناولها مع رقائق الخبز أو لوحدها...

المقادير:

4 خبز حجم وسط

2 فيليه صدر دجاج، مقطعة الى شرائح

200 غرام جبن أصفر قليل الدسم، مبروش

1 فليفلة حلوة خضراء، مقطعة بالطول الى شرائح رفيعة

2 بصل، مقطع الى دوائر

4 ملعقة كبيرة صلصة الباربكيو

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

فلفل أسود

ملح

للتتبيلة:

1/4 كوب عصير ليمون حامض

1 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 حص ثوم مهروس

1/2ملعقة صغيره سكر

1/2 ملعقة صغيره كمون

1/2ملعقة صغيره بابريكا

ملح

الطريقة:

تمزج كل مكونات التتبيلة في وعاء. أضيفي الدجاج و اخلطي جيدا. غطّي المزيج وضعي الوعاء في الثلاجه لمدة لا تقل عن الساعتين.

يسخن الزيت في مقلاة. صفّي الدجاج من التتبيلة، تنقل الى المقلاة و اطهيه الى ان يقترب من النضج.

تضاف قطع الفليفلة و البصل و نكّهي بالملح و البهار. تابعي الطهي الى ان تصبح الخضار طريّة ويستوي الدجاج كليّاً ثم اطفئي النار.

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