فاهيتا الدجاج السريعة
فاهيتا الدجاج السريعة، وجبة خفيفة يمكنك تناولها مع رقائق الخبز أو لوحدها...
المقادير:
4 خبز حجم وسط
2 فيليه صدر دجاج، مقطعة الى شرائح
200 غرام جبن أصفر قليل الدسم، مبروش
1 فليفلة حلوة خضراء، مقطعة بالطول الى شرائح رفيعة
2 بصل، مقطع الى دوائر
4 ملعقة كبيرة صلصة الباربكيو
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
فلفل أسود
ملح
للتتبيلة:
1/4 كوب عصير ليمون حامض
1 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 حص ثوم مهروس
1/2ملعقة صغيره سكر
1/2 ملعقة صغيره كمون
1/2ملعقة صغيره بابريكا
ملح
الطريقة:
تمزج كل مكونات التتبيلة في وعاء. أضيفي الدجاج و اخلطي جيدا. غطّي المزيج وضعي الوعاء في الثلاجه لمدة لا تقل عن الساعتين.
يسخن الزيت في مقلاة. صفّي الدجاج من التتبيلة، تنقل الى المقلاة و اطهيه الى ان يقترب من النضج.
تضاف قطع الفليفلة و البصل و نكّهي بالملح و البهار. تابعي الطهي الى ان تصبح الخضار طريّة ويستوي الدجاج كليّاً ثم اطفئي النار.
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