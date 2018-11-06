فتاق البطن: الأنواع، الأسباب، الأعراض، التشخيص، العلاج!

من أعراض فتاق البطن الإحساس بالألم في منطقة الفتاق وخاصة عند النحناء

الفتاق هو بروز قطعة من النسيج الداخلي للأمعاء من خلال جدار التجويف البطني إلى خارج الجدار البطني ليصبح مكانه تحت الجلد. ويعتبر الأكثر شيوعاً من بين جميع المشاكل الجراحية. ويحدث نتيجة وجود ضعف ما في جدار البطن.

ويتم معرفة الإصابة بالفاتق عن طريق الفحص الذاتي وفي بعض الحالات يكون تشخيصها عن طريق الأشعة فوق السمعية، وينتشر الفتق البطني بين الفئات العمرية المختلفة، ولكنه يصيب الرجال من النساء.

أعراض فتاق البطن:

- ورم في منطقة الفاتق أو امتلائه بشكل غير طبيعي وهي أكثر الأعراض شيوعاً.

- وفي حالة الفاتق الإربي قد نلاحظ وجود تورم على جانبي عظم العانة.

- الإحساس بالألم في منطقة الفتاق وخاصة عند النحناء.

- الشعور بثقل في البطن، في بعض الحالات قد لا تظهر أعراض الفاتق.

أسباب فتاق البطن:

- السمنة المفرطة.

- رياضة رفع الأثقال، أو حمل الأوزان الثقيلة.

- السعال المزمن.

- إجهاد مع التبول أو التغوّط بسبب الإمساك المزمن.

- تجمّع السوائل في البطن.

- الغسيل الكلوي البريتوني.

- التحويلة البطينيّة الصفاقيّة.

- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

- تاريخ المرضي للأسرة قي الفتق.

- إجراء العمليات في منطقة البطن.

أنواع فتاق البطن:

الفاتق الإربي: وهو عبارة عن قناة تصل بين الغشاء المبطن لجدار البطن وبين الخصية وهو الأكثر شيوعاً في جراحات الأطفال وخاصة الأطفال حديثي الولادة.

الفاتق السري: ويكون في منطقة السرة أو ما حولها وهو الأكثر انتشاراً عند الصغار والكبار أيضاً.

الفاتق الفخذي: ويحدث في أعلى الفخذ الفخذ الجراحي، وهو الذي يحدث بعد عملية فتح البطن وخاصة إذا حدث تقيّح للبطن.

الفتاق في منطقة الحجاب الحاجز: ويكون في منطقة الحجاب الحاجز.

تشخيص فتاق البطن:

- التاريخ المرضي من المريض أو أهل المريض إذا كان المريض طفلاً أو صغير السن.

- الفحص السريري من قبل الطبيب المختص، وهذا يؤدي للتشخيص في حالات الفتق الإربي والسرة والفتق الجراحيّ. تشخيص فتق الحجاب الحاجز يحتاج عمل أشعة للصدر حيث من الممكن رؤية جزء من المعدة في الصدر ضاغط على الرئة ولتأكيد التشخيص يلزم عمل منظار للمريء والمعدة.

علاج فتاق البطن:

يكون العلاج بإجراء عملية جراحية، وهي من عمليات اليوم الواحد بمعنى يدخل المريض للمستشفى صباحاً وتُجرى له العملية وبعد أن يفيق من البنج ومراقبته لعدة ساعات يُرسل المريض بعدها للمنزل، وذلك في حالة الفتاق البطني البسيط، أما بالنسبة للأمور التي تساعد على عدم عودة الفتق مرة أخرى فهي تغيير نمط الحياة وتقليل العوامل المُسبّبة للفتاق.[

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