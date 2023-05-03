البوابة - طبق فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم هو طبق صحي يوفر الكثير من البروتين عالي الجودة ، والذي يتميز بقيمة غذائية جيدة. يمكنك تحضير الطبق على دفعات وترتيبه لاحقاً قبل موعد التقديم.
فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم
المكونات:
- 7 أونصات أرز بني
- ملح
- 2 باذنجان
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- فلفل
- 1 بصلة
- 10 أوقية 97٪ لحم بقري مفروم قليل الدهن
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
- 1 رشة قرفة سخية
- نصف ملعقة صغيرة راس الحنوت (معجون توابل عربي)
- 1 ملعقة صغيرة طحينة (طحينة)
- 5 أوقية زبادي (قليل الدسم)
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- 2 مدجول - تمر (بدون بذر)
- نصف باقة نعناع
- نصف باقة بقدونس
- 1 أوقية من بذور الرمان (3 ملاعق كبيرة)
- 1 أوقية صنوبر (2 ملعقة كبيرة)
- مسحوق الشطة
فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم
خطوات التحضير:
- يُطهى الأرز في ضعف كمية الماء المغلي المملح لمدة 30-40 دقيقة. في هذه الأثناء ، قم بتبطين صينية الخبز بورق الخبز. نظف الباذنجان ، واغسله ، واتركه حتى يجف ، يقطّع الباذنجان بالعرض إلى شرائح بسمك 1/2 بوصة ، وادهن كلا الجانبين بحوالي 1 ملعقة كبيرة زيت. يتبل بالملح والفلفل ، يوضع على صينية الخبز ، ويخبز في فرن محمى على حرارة 220 درجة مئوية / 425 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة.
- في هذه الأثناء ، يقشر البصل ويقطع. يسخن الزيت المتبقي في مقلاة. يُقلى البصل فيه لمدة 3 دقائق على نار متوسطة. يُضاف اللحم ويُقلى على نار متوسطة لمدة 6-8 دقائق حتى يتفتت ؛ يجب أن بني قليلا. يتبل اللحم بالبهارات والملح والفلفل. اقلي المزيج لمدة دقيقة أو دقيقتين ، ثم اخلطيهم مع الأرز.
- اخلطي الطحينة واللبن وعصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعمًا وضعيه في وعاء صغير. رتبي فتة الباذنجان عن طريق وضع الأرز واللحم المفروم على طبق ثم يُرفع الباذنجان من الفرن ، ويُوضع على الطبق ، ويُسكب فوقه القليل من مزيج لحم الأرز ، ثم يُرش ببضع ملاعق من صلصة الزبادي.
- نقطع التمور جيدًا. نغسل النعناع والبقدونس، ونقطعه.
- يُضاف التمر والرمان والصنوبر فوق الأرز واللحم المفروم ، ويُرش كل شيء بمسحوق الفلفل الحار والفلفل ويُقدم مزينًا بالنعناع والبقدونس. أضف صلصة الزبادي المتبقية بشكل منفصل.
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