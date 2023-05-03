فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم

يُطهى الأرز في ضعف كمية الماء المغلي المملح لمدة 30-40 دقيقة. في هذه الأثناء ، قم بتبطين صينية الخبز بورق الخبز. نظف الباذنجان ، واغسله ، واتركه حتى يجف ، يقطّع الباذنجان بالعرض إلى شرائح بسمك 1/2 بوصة ، وادهن كلا الجانبين بحوالي 1 ملعقة كبيرة زيت. يتبل بالملح والفلفل ، يوضع على صينية الخبز ، ويخبز في فرن محمى على حرارة 220 درجة مئوية / 425 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة .