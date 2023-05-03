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فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 03:28
فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم
فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم

البوابة - طبق فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم هو طبق صحي يوفر الكثير من البروتين عالي الجودة ، والذي يتميز بقيمة غذائية جيدة. يمكنك تحضير الطبق على دفعات وترتيبه لاحقاً قبل موعد التقديم.

فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم

المكونات:

فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم

  • 7 أونصات أرز بني
  • ملح
  • 2 باذنجان
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • فلفل
  • 1 بصلة
  • 10 أوقية 97٪ لحم بقري مفروم قليل الدهن
  • نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
  • نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
  • 1 رشة قرفة سخية
  • نصف  ملعقة صغيرة راس الحنوت (معجون توابل عربي)
  • 1 ملعقة صغيرة طحينة (طحينة)
  • 5 أوقية زبادي (قليل الدسم)
  • 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 2 مدجول - تمر (بدون بذر)
  • نصف باقة نعناع
  • نصف باقة بقدونس
  • 1 أوقية من بذور الرمان (3 ملاعق كبيرة)
  • 1 أوقية صنوبر (2 ملعقة كبيرة)
  • مسحوق الشطة

فتة الباذنجان مع الأرز واللحم المفروم

خطوات التحضير:

  1. يُطهى الأرز في ضعف كمية الماء المغلي المملح لمدة 30-40 دقيقة. في هذه الأثناء ، قم بتبطين صينية الخبز بورق الخبز. نظف الباذنجان ، واغسله ، واتركه حتى يجف ، يقطّع الباذنجان بالعرض إلى شرائح بسمك 1/2 بوصة ، وادهن كلا الجانبين بحوالي 1 ملعقة كبيرة زيت. يتبل بالملح والفلفل ، يوضع على صينية الخبز ، ويخبز في فرن محمى على حرارة 220 درجة مئوية / 425 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة.
  2. في هذه الأثناء ، يقشر البصل ويقطع. يسخن الزيت المتبقي في مقلاة. يُقلى البصل فيه لمدة 3 دقائق على نار متوسطة. يُضاف اللحم ويُقلى على نار متوسطة لمدة 6-8 دقائق حتى يتفتت ؛ يجب أن بني قليلا. يتبل اللحم بالبهارات والملح والفلفل. اقلي المزيج لمدة دقيقة أو دقيقتين ، ثم اخلطيهم مع الأرز.
  3. اخلطي الطحينة واللبن وعصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعمًا وضعيه في وعاء صغير. رتبي فتة الباذنجان عن طريق وضع الأرز واللحم المفروم على طبق ثم يُرفع الباذنجان من الفرن ، ويُوضع على الطبق ، ويُسكب فوقه القليل من مزيج لحم الأرز ، ثم يُرش ببضع ملاعق من صلصة الزبادي.
  4. نقطع التمور جيدًا. نغسل النعناع والبقدونس، ونقطعه.
  5. يُضاف التمر والرمان والصنوبر فوق الأرز واللحم المفروم ، ويُرش كل شيء بمسحوق الفلفل الحار والفلفل ويُقدم مزينًا بالنعناع والبقدونس. أضف صلصة الزبادي المتبقية بشكل منفصل.

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