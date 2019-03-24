فتة الحمص

فتة الحمص واحدة من المقبّلات المشهورة وخاصة في فلسطين وتمتاز بسهولة وسرعة تحضيرها، بالإضافة إلى طعمها الحامض المميّز، وهي عبارة عن حمص مسلوق مع اللحم، والدجاج، والمكسّرات بمختلف أنواعها، ويتمّ تقديمها بجانب الوجبات الرئيسيّة، وهي مفضّلة لدى العديد من الناس، وخاصة عند النساء.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل فتة الحمص الفلسطينية:

مقادير فتة الحمص الفلسطينية:

- كيلو من الحمص.

- أربع أرغفة من الخبز.

- ثلاثة ملاعق من البقدونس المبشور.

- ملعقة من السماق.

- وقية من الكبدة.

- صدر واحد من الدجاج.

- ملح حسب الرغبة.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينية.

- فلفل أخضر حسب الرغبة.

- ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

- ثلاثة فصوص من الثوم.

- كمية من المكسّرات.

- ملعقتان من زيت الزيتون.

- بصلة واحدة متوسّطة الحجم.

طريقة تحضير فتة الحمص الفلسطينية:

- اولاً نسلق الحمص بالماء بشكلٍ جيد، حتى يصبح قابلاً للهرس.

- ثم نضع كمية من الحمص في الخلاط الكهربائي، ونضع عليه الفلفل الأخضر وثلاثة فصوص من الثوم.

- ثم نضيف عليه نصف ملعقة من الطحينية وملح وزيت الزيتون وعصير الليمون.

- ثم نخلط كافة المقادير بشكلٍ جيد، حتى يتشكل لدينا خليط ناعم.

- ثم نقطع الخبز إلى قطع صغيرة، ونضعها بالفرن حتى تتحمص، ويصبح لونها مائل إلى الذهبي.

- ثم نحضر مقلاة متوسطة الحجم.

- نضع بداخلها الكبدة وصدور الدجاج، والبصل المقطّع إلى قطع صغيرة، وفص من الثوم، بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود، والبهار، وزيت الزيتون.

- ثم نحرّك كافة المقادير على درجة حرارة متوسّطة، ونتركها لمدّة لا تقلّ عن نصف ساعة، مع التحريك المستمر، حتى تنضج الكبدة وصدور الدجاج بشكلٍ جيّد.

- ثم نضع الشوربة التي قمنا بسلق الحمص فيها على درجة حرارة عالية، ونتركها حتى تغلي.

- ثمّ نسكبها فوق الخبز المقطّع المحمّص، ونضعه في الصينيّة.

- ثم نضع كمية من الحمص المسلوق على الخبز، ومن ثمّ الكبدة وصدور الدجاج.

- ثم نرشّ على الصينية السماق، واللوز، والفول السوداني المقليّ، والبقدونس الناعم، وزيت الزيتون، وهكذا تصبح الفتة الحمص الفلسطينيّة جاهزة.

- وأخيراً تقدّم بجانبها الدقّة الحارة، ونضيف عليها عصير الليمون.

- ثم نضع في داخل الخلاط الكهربائي الفلفل الأخضر الحارّ، وفصين من الثوم وكميّة من الملح حسب الرغبة.

- ثم نطحنهم بشكل جيّد مع بعضهم البعض، حتى يتشكّل لدينا خليط متماسك.

ثمّ نضيف عليها ملعقتين من عصير الليمون الحامض، وهكذا تصبح الدقة الحارّة جاهزة للتقديم بجانب فتة الحمّص، ومن الممكن أن نسكبها فوق الفتة حسب الرغبة.

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