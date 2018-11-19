طريقة عمل فتة العدس بالخل والثوم

فتة العدس بالخل والثوم

يعد العدس من أفضل الأغذية التي يمكن أن تزِّود الجسم بما يحتاج إليه من العناصر الغذائية وخاصةً البروتين والحديد، فقد كان يُسمّى" غذاء الفقراء أو " مسامير الركب" نظراً لاحتوائه على الكثير من الفوائد؛ فهو مصدر جيّد للطاقة والكربوهيدرات والألياف والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور وحمض الفوليك.

يمكن تناول حبوب العدس مسلوقةً أو مجروشة أو على شكل شوربةٍ أو من خلال إضافتها إلى الأرز لتحضير المجدرة، ومن أفضل الأطباق المحببة إلى الكثير من الناس طبق فتة العدس؛ فهو يُعدّ طبقاً متكاملاً ومغذياً ويمكن الاعتماد عليه في الوجبة الرئيسية لأنه يشعِر الجسم بالشبع لفتراتٍ طويلةٍ ممّا يُساهم في تخفيف الوزن، ويستخدم في تحضير فتة العدس الأصفر.

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة بسيطة لعمل فتة العدس بالخل والثوم، كأفضل الأصناف التي يقبل عليها الناس فى فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة:

المقادير:

- كوب عدس حوالي ربع كيلو

- كوب طماطم معصورة

- "فصين ثوم" كبار

- ملعقة كسبرة ناشفة

- خل

- ملح وفلفل وكمون

- بصلة مفرومة

- خبز بلدي.

طريقة التحضير:

- أولاً يتم غسل العدس ويوضع في حلة ثم تضاف الطماطم والبصلة ويغطى بالماء ثم نضع الخليط على النار.

- ثم عندما ينضج العدس ويشرب المياه يترك ليبرد ويخلط بالمضرب الكهربائى، ونزيده بالماء على حسب الرغبة في سمكه.

- نقطع الخبز البلدي قطع صغيرة ويوضع عليه زبد ويدخل الفرن حتى يتحمر.

طريقة عمل دقة الخل والثوم:

- نضع قدرًا على النار ونضع به الزيت ثم الثوم، وبمجرد اصفرار الثوم نقوم بإضافة الخل وتقلبيه ونطفئ النار.

- عند التقديم يتم وضع الخبز البلدى في أطباق التقديم ثم وضع الشوربة فوق الخبز وهي ساخنة ثم تضاف دقة الخل والثوم على السطح، وصحتين وعافية.

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