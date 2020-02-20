تعدّ فتة الحمص اللبنانية من الوجبات اللذيذة والشهية سهلة الهضم.

الطريقة:

3 أرغفة متوسطة الحجم من الخبز العربيّ

4 أكواب من الحمص المسلوق

5 أكواب من اللبن الزبادي

كمية قليلة من الملح تُضاف حسب الرغبة

كوب الا ربع من الصنوبر

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدية

3 ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

كمية قليلة من الشطة وتضاف حسب الرغبة

نصف ملعقة كبيرة من النعناع المجفف

5 حص من الثوم المفروم الناعم

الطريقة:

يُقطع الخبز إلى أجزاء صغيرة، ويُوضع في وعاء عميق وواسع، وتُوضع كمية مناسبة من الزيت في المقلاة، وتُسخن على النار ويُضاف إليها الخبز العربي، ويقلب حتى يتحمر، ومن الممكن تحمير الخبز بالفرن.

توضع أجزاء الخبز المحمرة في طبق التقديم. لتحضير الحمص، يُطحن الحمص المسلوق طحنًا ناعمًا عن طريق الخلاط الكهربائي، مع إضافة نصف كمية الثوم مع كمية مناسبة من الملح، وتخلط جيدًا مرة أخرى بالخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل الكريمة، ثم تٌسكب فوق رقائق الخبز.

يُسخن الزيت في المقلاة ويُضاف إليه النصف الأخر من الثوم، والشطة والنعناع، وتُقلب المكونات جيًد، ثم تُرش فوق فتة الحمص. يُحمص الصنوبر بزيت الزيتون والسمنة البلدية.

يُوزع مع السمن وزيت الزيتون على سطح فتة الحمص، تصبح فتة الحمص اللبنانية جاهزة للتقديم