3 فحوصات طبية يحتاج له الرجل

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يحتاج الرجال إلى إجراء فحوصات طبية عديدة، وسنسلط الضوء اليوم على ثلاثة من أهم هذه الفحوصات، خصوصا وإنها تساعد في التغلب على أمراض رئيسية مميتة.

1.إجراء فحص ضغط الدم، لأن ضغط الدم المرتفع سبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين. والوضع الطبيعي لضغط الدم هو 115/75، إذ إن كل زيادة على الرقم العلوي بمقدار 20 نقطة أو على الرقم السفلي بمقدار 10 نقاط، يزيد من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية أو حدوث أزمة قلبية. ومن أجل حماية أنفسنا من مرض إرتفاع ضغط الدم يجب علينا أن ننتبه إلى طعامنا وخصوصا الملح، وتاليا قائمة بأسماء أطعمة تحتوي على مصادر خفية للصوديوم(الملح): الصويا صوص، الخردل، الأطعمة المدخنة، الأطعمة المشوية، المخللات، الخميرة.

2. إجراء فحص البروستات، وذلك من أجل التأكد من عدم إصابته بالسرطان، خصوصا وأنه أكثر الأنواع المميتة بعد سرطان الرئة، ويفضل إجراء فحص مبكر إذا كان في العائلة أحد المصابين بهذا المرض.

3.إجراء فحص غلوكوز الدم، وذلك من أجل الحماية من أمراض الزهايمر المرتبطة بأنماط الغذاء الغنية بالسكر. ففي الوقت الذي أخذت فيه معدلات الوفاة الناتجة من أمراض القلب و الشرايين و سرطان البروستات تتناقص، إرتفع معدل الموت الناتج عن أمراض الزهايمر.

مع العلم أن الدم يوصل جميع أنواع المُغذيات الى الدماغ، و لكن اذا كان هنالك الكثير من السكر فيه، من الممكن أن يحدث ذلك التهاب، الأمر الذي يسمح للصفيحة الموجودة في الدماغ بأن تجمع الأعصاب التي تخزن فيها الذاكرة، وبالتالي فإنها تجد صعوبة في إرسال إشارات، ما يسبب تجميدا في هذه الخلايا، حتى نصل في النهاية إلى أن هذه المعلومات التي تحملها هذه الأعصاب لا تستطيع أن تنقل أو تسترجع، وعندما تبدأ نقاط الاشتباك العصبي هذه بالفشل، هنا تبدأ رؤية أعراض الزهايمر.

مع العلم أنه اذا كانت نسبة السكر في دمك أكثر من 100، فهذا يعرضك لخطر أكبر بالاصابة بمرض الزهايمر.