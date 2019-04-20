فخذ خروف مشوي لغداء عيد الفصح

وصفة شهية لتحضير فخذ الخروف بالتتبيلة الشرقية للاحتفالات والمناسبات..

المقادير :

2 كيلو تقريبا فخذ خروف

1/2 ملعقة صغيرة زعفران ، شعيرات

2 حبة متوسطة بصل ، مقطع

1 قطعة صغيرة زنجبيل طازج

8 حص متوسطثوم

2 قرن فلفل اخضر، منزوع البذور

2 ملعقة كبيرة لوز ، مقشر

1 كوب زبادي ( روب )

3 ملعقة كبيرة كزبرة جافة، مطحونة

1 ملعقة كبيرة كمون ، مطحون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة كبيرة ملح

6 حبة كبيرة بصل شرائح

4 ملعقة كبيرة زيت او سمن

10 حبة قرنفل صحيح

2 عود متوسط قرفة

10 حبة فلفل اسود صحيح

10 حبة هيل ، صحيح

2 ملعقة كبيرة لوز ، انصاف، مقلي

الطريقة:

استعملي طرف السكين لعمل فتحات او فجوات في اللحم لوضع البهارات في داخلها وايضا للمساعدة على نضوج اللحم جيدا.

انقعي الزعفران في 2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن، اتركيه جانبا.

ضعي البصل المقطع، الزنجبيل، الثوم، الفلفل الأخضر، اللوز و حوالي ربع كوب من الروب في وعاء محضرة طعام او الخلاط الابريق، شغلي الى ان تحصلي على خليط ناعم .

وزعي الخليط في داخل فتحات اللحم، ثم وزعي البقية على اللحم من كافة الجوانب.

في وعاء اخر ضعي بقية الروب، الزعفران المنقوع، الكزبرة، الكمون ،الكركم، البهارات المشكلة والملح، قلبي الى ان تختلط المكونات جيدا وتحصلي على صلصة، ثم وزعيها كلها فوق اللحم الى ان يتغطى تماما. غلفي بالنايلون ثم ضعي اللحم بالثلاجة لحوالي 8 ساعات او طوال الليل.( اذا كان الوقت ضيقا يمكنك طهي الفخذ مباشرة دون وضعه في البراد).

اخرجي اللحم من البراد، اتركيه خارج البراد حوالي نصف ساعة (طهي اللحم بارد يسبب جفاف اللحم) .

سخني الفرن لدرجة حرارة 240 س . أحضري صينية الفرن وضعي فيها البصل. ضعي اللحم فوق البصل.

في مقلاة عميقة ، سخني الزيت او السمن أضيفي القرنفل، القرفة، الفلفل، الهيل، قلبي على نار متوسطة الى ان تتصاعد رائحة البهارات، وزعي الزيت والبهارات فوق اللحم .

غطي اللحم بورق الألمنيوم، وادخليه الفرن لمدة ٢ ساعة ، يتوقف ذلك على نوع اللحم، احسبي معدل ساعة لكل كيلو لحم.

بعد ان ينضج اللحم انزعي الورق عن اللحم، اتركيه في الفرن لبضع دقائق ليتحمر، انثري على سطحه اللوز المقلي وقدميه. من وصفات منال العالم