فخذ خروف مشوي

فخذ خروف مشوي

المقادير:

3 كيلو فخذ خروف (مع العظم)

6 حبات بطاطا (صغيرة الحجم)

الجزر : 6 حبات (صغير الحجم ومقشر)

2 رأس بروكولي (مقطع لزهرات متوسطة الحجم)

رأس ثوم (مقشر)

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملح حسب الرغبة

بهار حسب الرغبة

الطريقة:

يقشر رأس الثوم وتغرز حبات الثوم في فخذ الخروف.

يرش الفخذ بالملح والبهار ويدهن تماماً بالزبدة أو بالسمن.

يوضع الفخذ في صينية مدهونة بالزبدة ويدخل إلى الفرن المحمى مسبقاً ويترك حتى ينضج.

في هذا الوقت، يسلق الخضار ثم تقشر البطاطا وتقلى بالزبدة.

بإمكانك ترك الصينية وتقديمها كما هي، أو بإمكانك وضع الفخذ بصحن التقديم ويزين بالخضار المسلوقة وبحبات البطاطا