فدج زبدة الفول السوداني بمكونين فقط

أضيفي زبدة الفول السوداني والكريمة إلى وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف. يتم تسخين الميكروويف في دقيقتين أو ثلاث ، كل منها دقيقة واحدة ، مع التقليب بين كل واحدة حتى تصبح ناعمة ومختلطة .