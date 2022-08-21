فدج زبدة الفول السوداني بمكونين فقط من السهل أن تقع في حب هذه الوصفة اللذيذة المصنوعة من زبدة الفول السوداني. إنها مصنوعة من مكونين فقط وتنتج عنها حلوى زبدة الفول السوداني الأكثر نعومة ودسمًا على الإطلاق!
فدج زبدة الفول السوداني بمكونين فقط
المكونات:
8 أوقية من زبدة الفول السوداني الكريمية
8 أوقية كريمة الفانيليا
فدج زبدة الفول السوداني بمكونين فقط
الطريقة:
- أضيفي زبدة الفول السوداني والكريمة إلى وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف. يتم تسخين الميكروويف في دقيقتين أو ثلاث ، كل منها دقيقة واحدة ، مع التقليب بين كل واحدة حتى تصبح ناعمة ومختلطة.
- تغلف الصينية بورق زبدة (9 × 9 أو 8 × 8 تعمل بشكل جيد) وينقل الخليط إليها.
- يوضع الفدج في الثلاجة أو الفريزر حتى يتماسك.
- يترك ليذوب لبضع دقائق في درجة حرارة الغرفة ، ثم يقطع إلى 8 مربعات كبيرة.
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