تعلمي طريقة سهلة وسريعة لاعداد مشروبك المفضل في البيت فرابتشينو القهوة المثلج

المقادير :

1 كوب (200 جم) ثلج

¾ كوب (180 مل) ماء

¾ كوب (150 جم) حليب مكثف ومحلى

½ 1 كوب (375 مل) حليب

9 ملاعق كبيرة (115 جم) صوص كراميل

2 ملعقة صغيرة (10 جم) قهوة سريعة الذوبان

الطريقة:

أذيبي القهوة في الماء، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي.

أضيفي الثلج والحليب المكثف و6 ملاعق من الكراميل والحليب، واخلطي لمدة دقيقة.

زيني أكواب التقديم من الداخل بباقي صوص الكراميل، ثم صبي الفرابتشينو، وقدميه.