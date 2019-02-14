لماذا يجب عليك عدم السماح لطفلك بغسل اسنانه بالفرشاة وحده

وفقا لدراسة حديثة أجراها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يستخدم الأطفال الصغار الكثير من معجون الأسنان. هذا يزيد من خطر الإصابة بتبقع الأسنان مع تقدمهم في السن.

وكشفت الدراسة أن حوالي 40 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة إلى ستة أعوام يستخدمون فرشاة أسنان كاملة أو نصف مليئة بمعجون أسنان. على الرغم من أن الخبراء لا يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازلاء لهذه الفئة العمرية.

أجريت الدراسة على 5000 طفل تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى 15 سنة.

يوصي خبراء الصحة بأن يشرب الجميع الماء الغني بالفلورايد وكل شخص اكبر من عامين من العمر يجب ان يغسل اسنانه مرتين بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

يحتوي الفلوريد على العديد من الفوائد الصحية ولكن يجب استخدامه بعناية ، كما يقول طبيب أسنان من شيكاغو. الفلوريد معدن موجود في التربة والماء. قال العلماء إن الأشخاص الذين لديهم ماء غني بالفلورايد لديهم عدد أقل من التسوس..