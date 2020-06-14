فرط نشاط المثانة: أسبابه وطرق علاجه

فرط نشاط المثانة، هي أزمة صحية يكشف اسمها بوضوح عن تفاصيلها، إذ يعاني المصاب بها من نشاط واضح للمثانة يؤدي إلى الذهاب للمرحاض كل بضع دقائق، ما يسبب له إزعاجا وربما إحراجا بين زملاء العمل أو الأصدقاء، ويتطلب البحث عن أسباب وعلاجات الأزمة من الآن.

أسباب الإصابة بفرط نشاط المثانة:

تتعدد الأسباب المؤدية إلى المعاناة من فرط نشاط المثانة وكثرة التبول، إذ يؤدي اعتياد تناول الأكلات المصنعة وغير الصحية إلى كثرة التبول مع نشاط المثانة، التي تسعى جاهدة إلى طرد السموم من الكلى باستمرار، ليتسبب ذلك في كثرة التبول، تماما مثلما تعمل مدرات البول على الوصول للنتيجة نفسها.

يمكن للحالة النفسية السيئة أن تساهم في المعاناة من فرط نشاط المثانة أيضا، حيث يرى الباحثون أن زيادة مشاعر التوتر عن الحد الطبيعي تزيد من كميات البول في الجسم، ليعاني المرء حينئذ من نشاط المثانة المقلق.

من الوارد أن تصاب المثانة بفرط النشاط نتيجة المعاناة من الإمساك، حيث يجتمع البراز بداخل القولون في تلك الحالة، ليزداد الضغط على المثانة، ويشعر المرء بالرغبة في التبول بصفة مستمرة، حتى وإن لم تحمل المثانة الكمية كاملة، مع الوضع في الاعتبار ارتباط فرط نشاط المثانة بعدد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل داء السكري ومشكلات الجهاز العصبي وبالطبع عدوى الجهاز البولي.

العلاج:

ينصح بزيارة الأطباء عند المعاناة من فرط نشاط المثانة لانها قد تكون من ضمن أعراض لمرض خفي آخر.

مراقبة كميات السوائل التي يحصل عليها الجسم، المبالغة في شرب السوائل يمكنها التسبب في كثرة التبول مع نشاط المثانة.

يحذر من المشروبات المدرة للبول ومن ابرزها القهوة والشاي ومشروبات الصودا الغازية والكحول.

تجنب الأكلات الغنية بالألياف الغذائية، والتي تساعد على الوقاية من الإمساك.

ممارسة التمارين البدنية.