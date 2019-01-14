فرنش توست بالتوت البري

فرنش توست بالتوت البري وصفة الإفطار المثالية في الاجواء الباردة..

المكونات:

خبز فرنسي محمص:

12 شريحة سميكة ،خبز توست قديم (عمره يوم)

2 أونصة كريم جبنة (جبن مسكربون)

1 كوب واحد من التوت الطازج

12 بيضة كبيرة

2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/3 كوب شراب القيقب

صلصة التوت الأزرق:

1 كوب من السكر الأبيض المحبب

2 ملعقة طعام نشا الذرة

1 كوب ماء

1 كوب من العنب الطازج

1 ملعقة طعام زبدة

الطريقة:

قم برش طبق الفرن بالزيت

يقطع الخبز إلى قطع 1 بوصة. يوضع نصفها في صحن التحضير. يقطع الجبن إلى مكعبات (أو يغرف بمغرفة صغيرة) ويوضع على الخبز. يضاف التوت ثم مكعبات الخبز المتبقية.

يخفق البيض في وعاء كبير. يخفق الحليب والفانيليا والشراب جيدًا. يصب فوق مكعبات الخبز. يغطّى بالورق البلاستيكيّ ويترك في الثلاجة بين عشية وضحاها. في صباح اليوم التالي ، يخرج القالب من الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الخبز. قم بتسخين الفرن حتى درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت. يرفع الغطاء البلاستيكي، ثم يغطى بورق المنيوم ويخبز لمدة 30 دقيقة. ثم يرفع الغطاء ويخبز لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبي.

إعداد صلصة التوت الأزرق:

في قدر متوسطة الحجم يخفق السكر والنكهة معاً. يضاف الماء ويغلي على نار متوسطة الحرارة. يقلب باستمرار ويغلي لمدة 3 دقائق. يضاف التوت وتخفض الحرارة. يترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق أو حتى يبدأ العنب بالغليان. تقلب الزبدة فيه حتى تذوب. تصب الصلصة الساخنة على الخبز.