فساتين زفاف أيقونية حفرتها الأفلام السينمائية في ذاكرة الأزياء للأبد (صور)

تقوم العديد من الفتيات باختيار فستان الزفاف من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية فبمجرد ان تطل عليهم نجمتهم المفضلة بدور عروس وترتدي فستانها الأبيض يصبح هذا الفستان على الفور فستان الأحلام .

ونقلاً عن "موقع حلوة" قدمت العديد من النجمات خلال أعمالهم الفنية فساتين زفاف ايقونية لم تلاقِ إعجاب الملايين من الفتيات فقط ولكنها حفرت مكانها في تاريخ الموضة حول العالم، اطلعي على هذه القائمة:

مسلسل Sex and the City:

ارتدت النجمة سارة جيسيكا باركر فستان زفاف أيقوني من تصميم فيفيان ويستوود وعلى الرغم من مرور 12 عام على ظهورها بهذا الفستان إلا أنه مازال موضة رائجة لفساتين الزفاف.

فيلم The Age of Adaline:

في عام 2015 عُرض فيلم The Age of Adaline من بطولة الممثلة الأمريكية بليك ليفلي ، ظهرت ليفلي بفستان من الساتان والدانتيل بأكمام وقفازات رائعة الجمال.

فيلم The Young Victoria:

لعبت الممثلة إيميلي بلنت دور الملكة فيكتوريا في فيلم The Young Victoria الذي عرض في السينمات لأول مرة في عام 2009 وظل فستان الزفاف الذي ارتدته محفورًا في ذاكرة الأزياء وعلى الرغم من طرازه القديم إلا أنه مازال موضة رائجة ويلاقي اعجاب الفتيات.

فيلم Runaway Bride:

تألقت الجميلة جوليا روبرتس بفستان زفاف كلاسيكي مفتوح من مجموعة المصممة Amsale Aberra وأسدلت شعرها على كتفيها بدون اي اكسسوارات أو هير بيسز ويعتبر هذا الفستان من الكلاسيكيات الخالدة في ذاكرة الموضة.

فيلم Funny Face:

ظهرت الممثلة أودري هيبورن بفستان زفاف من كلاسيكيات الخمسينات من مجموعة جيفينشي وكان تصميم الفستان فريد وفي غاية الاناقة والجمال.

فيلم The Princess Diaries 2:

أطلت الفنانة الأمريكية آن هاثاواي بفستان ملكي أبيض من الساتان والدانتيل وظلت هذه الموضة متبعة إلى الآن وتلقى رواجًا كبيرًا ببساطتها واناقتها.

فيلم Fifty Shades Freed:

ارتدت النجمة الأمريكية الجميلة داكوتا جونسون فستان ابيض طويل من الدانتيل مكشوف الكتفين من مجموعة مونيك لولييه وبدت في غاية الجمال والأناقة.

فيلم Bride Wars:

ارتدت كيت هادسون فستان زفاف مميز بشريطة ارجوانية من مجموعة فيرا وانغ ومازال هذا الفستان خيارًا رائجًا بين الفتيات المقبلات على الزواج.

درة زروق عروس للمرة الثانية بفستان زفاف فلسطيني من المصممة نيفين القاضي‎

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: