أجمل فساتين زفاف عروس ربيع 2019

تكثر صيحات فساتين الفرح المتواجدة في الاسواق اليوم، لكن هناك موديلات فساتين زفاف يرّكز عليها معظم دور الأزياء نظراً لجمالها ولرواجها الكبير بين العرائس.



نقدم لك فساتين زفاف لعروس ربيع وصيف 2019، أي صيحة تناسبك أكثر ؟



لون فستان الزفاف

عند البحث عن فستان الزفاف، لا يخطر ببال العروس سوى اللون الأبيض الكلاسيكيّ. لا يُمكننا نكران جماله وتميزّه عن باقي الألوان، لكنّ هناك العديد من الألوان التي تستحقّ أن تلتفت إليها العروس، وربّما ترتديها نهار عرسها.



فساتين زفاف مطرزة

ليس هناك أجمل من شفافية ورومانسية الأقمشة المطبعة بالورود أو المطرزة بحبات اللؤلؤ، خصوصاً بألوان الباستيل الناعمة من الزهري الحالم الى البنفسجي الهادئ والأزرق السماوي والأصفر المشرق.ويمكن أن تضيف هذه الأقمشة جمالاً ورقياً إلى فستان زفافك، فما رأيك لو تختارينها هذا الموسم؟



فساتين الزفاف المنفوشة

كل عروض أزياء المصممين العالميين تتضمن فساتين زفاف منفوشة، أو متعددة الطبقات، لكن أي عروس تختار هذا النوع من الفساتين؟

عرائس صاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية: يتميز هذا النوع من الإجسام بأكتاف وأرداف متساوية فى العرض ووسط نحيف، ويتناسب معه أشكال متنوعة وكثيرة من فساتين الزفاف، مثل ذيل السمكة والفساتين المنفوشة. أيضاً الجسم الذي يأخذ شكل المثلث المقلوب، يتسم بأكتاف عريضة مقارنة بالأرداف ويفضل معه الفساتين المنفوشة أو المتعددة الطبقات.



فساتين عقدة الفراشة

نحن نعلم بأنّ الفراشة وعقدتها ترتبطان بالطفولة وذكرياتها، إلا أنّ الموضوع ليس بقاعدة عامّة، فقد تصبح الفراشة رمزاً للنضوج والإطلالة البوهيميّة أو الجريئة.

استخدم العديد من المصمّمين عقدة الفراشة لتزيين خلفيّات فساتين الزفاف، واستعملوا لأجل ذلك اللون الأبيض أو الألوان الأخرى، بما يُضفي جمالاً على فستان زفافك.



فساتين مع الياقة على شكل V

بعيداً عن الفساتين المنفوشة أو تلك الملوّنة، يبدو أنّ الفساتين بالقصّة التي تأتي على شكل V رائجة جداً هذا الموسم. مهما كان شكل زفافك من الأسفل، فإنّ هذه القصة ستبرزك بإطلالة أنيقة.



فساتين زفاف مع الفتحة الجانبية





تعتبر الفساتين مع الفتحة الجانبية الأكثر رواجًا لهذا الموسم. وبعد أن ارتدى العديد من النجمات هذا الموديل من الفساتين، ما رأيكِ لو تختارين اطلالة مميزة في يوم زفافك، فيكون فستان زفافكِ مع فتحة جانبية؟ يليق هذا النوع من الفساتين بجميع فساتين الزفاف، سواء أكان واسعًا أم ضيّقًا، وحتمًا سيؤمّن لكِ اطلالة أنثوية.



فساتين من قماش الدانتيل

من أكثر تصاميم فساتين الزفاف أناقة، هي التصاميم ذات أقمشة الدانتيل، وضمن مجموعات ربيع وصيف 2019 شاهدنا الكثير منها، وقد تنوعت من حيث قصّاتها بشكل لافت، ولا سيّما من ناحية الأكمام، التي جاءت إمّا من الدانتيل الفاخر.



فساتين زفاف باللون الذهبي البرّاق

يحتاج ارتداء فستان زفاف باللون الذهبي إلى جرأة كبيرة من العروس، التي ستحصل على اطلالة ملوكية، لا تشبه مثيلاتها، إذا تحلّت بتلك الجرأة. ونلاحظ، من خلال عروض الأزياء، في الأعوام القليلة الماضية، أنّ اللون الذهبي بسط سلطته على ساحة الموضة العالميّة.





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صور: فساتين زفاف من المصممة الألبانية فريدا لعام 2019