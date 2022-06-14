عيد الأضحى اقترب وأغلب النساء تبدأ من الآن بالبحث عن فساتين تليق بها سواء من مواقع الأونلاين أو من المحلات التي تتعامل معها بشكل دائم وبهذه المناسبة سوف نسهل عليكِ مهمة البحث ونقدم لكِ مجموعة من الفساتين الناعمة جداً لصيف 2022 والأنيقة ومناسبة لـ عيد الأضحى وهي مقدمة من محلات زارار العالمية.

فساتين من زارا يمكنك ارتداؤها في عيد الأضحى، من الأجمل برأيك؟



نصائح عند شراء فستان عيد الأضحى

1- يجب قبل شراء الفستان أن تعرف ما هي المناسبة مثل عيد ميلاد، سهرة، طلعة عادية، أعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى.

2- اختاري فستان محتشم بعض الشىء وأن لا يكون مبالغ بالكشف.

3- اختيار فستان مناسب للون البشرة.

4- اختيار اكسسوارت وأقراط مناسبة للفستان دون مبالغة.

5- اختار حقيبة وحذاء مناسبين للفستان من حيث الموديل واللون حتى تكتمل أناقتك أكثر.

6- أن يكون مقاس الفستان مناسب والتأكد من القياس جيداً لا كبير ولا صغير.

نصائح لتنسيق الفساتين القصيرة في عيد الأضحى

يفضل ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي لأنها تجعلك أكثر أناقة ولفت للانتباه وتعتبر الأحذية مفتاح المظهر الجميل.

لا تبالغي بوضع اكسسوارات كثيرة اكتفي بشيء ناعم ومناسب للفستان أو اكتفي فقط بوضع ساعة واقراط ناعمة جداً.

ضعي خلخال أنيق وناعم مناسب للحذاء والفستان.

اختاري لون الحذاء والحقيبة المناسب للفستان.

اهتمي بتسريحة شعرك أن تكون مناسبة ومن الأفضل عمل سشوار ناعم دون مبالغة.

اعتني بأظافرك وبما أننا في فصل الصيف لا بد من وضع مناكير بلون مناسب للصيف.

وضع مكياج ناعم دون مبالغة.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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