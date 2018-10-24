نانسي عجرم

تعتبر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من أكثر الفنانات نعومة وأناقة، فهي تعتمد على البساطة والتجديد في أزيائها.

وتألقت عجرم في حفلها الماضي على مسرح Le Grand Rex في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهرت بفستان براق قصير باللون الفضي، يصل طوله لمنتصف الفخذين وينتهي بتنورة واسعة كما يتميز بأكمامه الطويلة.

ما رأيكم بإطلالة نانسي عجرم الجذابة!

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