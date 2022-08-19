فضل سورة الكهف يوم الجمعة وهي سورة مباركة، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها كل الجمعة، ومن حفظ فواتيحها عصم من الدجال، وهي سورة مباركة طيبة شأنها شأن سائر آيات القرآن الكريم المبارك.

فضل سورة الكهف يوم الجمعة

سورة الكهف خير يوم أشرقت عليه الشمس، وفي هذا اليوم المبارك خلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، دخل سيدنا آدم الجنة وخرج منها في يوم الجمعة.

يوم الجمعة تقوم الساعة، وتكثر ساعة الإستجابة خصوصاً بعد صلاة العصر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ ليلة الجمعة ونهارها أربع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ستمائة ألف عتيق من النّار".

الأعمال المستحبة في يوم الجمعة

صلاة الفجر في يوم الجمعة يتضاعف فيها الأجرها مقارنة مع باقي الأيام.

يجب الإكثار من الصلاة "على النبي محمد وعلى آله وسلم" فقد جاء أنّ الصلاة على محمّد وآله في هذا اليوم تعادل ألف حسنة، وتمحو ألف سيّئة، وترفع ألف درجة.

الإكثار من الاستغفار والذكر والتسبيح له فضل عظيم.

قراءة القرآن وخاصة سورة الكهف.

الإكثار من الصدقات، لأنه الصدقة تتضاعف بشكل مستمر في ليلة الجُمعة ونهارها ألف ضعفها في الأوقات الأخرى.

صلة الرحم في يوم الجمعة له فضل عظيم لما ينتج عنه من جبر لخواطر الأهل.

بر الوالدين.

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد المغرب يوم الخميس؟

نعم، تعتبر قراءة القرآن الكريم مشروعة في كل وقتٍ وفي كلّ حين، من بعد الفجر وحتى بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الليل وفي النهار أيضاً.

لكن لا يشرع بعد مغرب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لنيل فضلها وبركتها، وبالرغم من اختلاف أهل العلم في مسألة بداية وقت مشروعية قراءة سورة الكهف، إلا أنهم اتفقوا على وقت نهايته، وهو غروب شمس يوم الجمعة.

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحب، روى الحاكم من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين". رواه النسائي والحاكم مرفوعا وصححه.

عدد القصص الواردة في سورة الكهف

عدد القصص الواردة في سورة الكهف هي 5 قصص، وهم: قصّة أهل الكهف، قصّة صاحب الجنَّتَين، قصة آدم عليه السلام وإبليس،قصّة موسى عليه السلام والعبد الصالح، قصّة ذي القرنَين.

أدعية يوم الجمعة

اللهم اغفر لي، وعافني، واعفُ عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللّهم اغفر للمسلمين جميعاً الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيّد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.

اللّهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحبّ إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

دعاء ليلة الجمعة

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب للرزق

دعاء يوم الجمعة