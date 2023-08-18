فضل شهر صفر، شهر صفر هو ثاني شهور السنّة الهجرية، ومن أعظم الشهور وأفضلها، حيث يُشجع المسلمون على استغلال كل فرصة لزيادة العبادة والتقرب إلى الله فيها، وهو من أكثر الأشهر التي يستحب فيها التقرب إلى الله تعالى والدعاء وذلك بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرَّم صفراً، ويقولون : إذا برأ الدَّبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلَّت العمرة لمن اعتمر.

فضل شهر صفر

يُنصح بصيام أيام معينة في شهر صفر، وهي الأيام الثالثة والرابعة والخامسة من الشهر، وقد روى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام هذه الأيام قال: "صوموا يوم عاشوراء، وخذلوا يوم الأربعاء، واتفقوا يوم الخميس، وصوموا ثلاثة أيام في كل شهر". (صحيح الترمذي)

ومن العادات المستحبة أن تقوم بزيارة قبور الأقرباء والأحباء في هذا الشهر والدعاء لهم والصلاة على أرواحهم، كما أن يُشجع المسلمون على زيادة الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله.

ويعتبر شهر صفر أنسب الأقات لتكثيف الدعاء والاستغفار، والتوسل إلى الله بطلب الخير والرحمة والبركة، وللتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، وفي طريقة تحقيق النجاح والتقدم في الحياة.

مكروهات شهر صفر

التلاعب فيه

التشاؤم منه

خلق الله تعالى السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهراً وقد جعل الله تعالى منها أربعةً حرم حرَّم فيها القتال تعظيماً لشأنها ، وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ، ورجب .

صفات مواليد شهر صفر

علاقات مواليد شهر صفر اغلبها سطحية طبع مواليد شهر صفر ملول بالعلاقات الا من رحم ربي راعي مجاملات اخر شيء يفكر فيه هو الحب.

لماذا حذر الرسول من شهر صفر؟

من المنكرات التي ارتكبها العرب قديمًا في شهر صفر هو التشاؤم، حيث كانوا يعتقدون أن هذا الشهر هو شهر نزول المصائب وحلول المكاره، وقد كان المشركون يتشاءمون منه لأنهم يعودون فيه إلى السلب والنهب والغزو والقتل بعد الكف عنها في الأشهر الحرم، حتى إنه لا يتزوج من أراد الزواج في هذا الشهر لاعتقاده أنه لا يوفق.

لماذا سمي شهر صفر شهر النحس؟

سمي شهر صفر شهر النحس لأنه شهر صفر يأتي بعد ثلاثة أشهر من الأشهر الحرم والّتي كان يتوقّف فيها القتال، وبمجرد انتهائها، كانت نفوس النّاس تنقبض، بسبب أن شهر صفر سيأتي بالحرب الّتي تنغّص حياتهم، ولذلك راح البعض يتشاءم من شهر صفر.

دعاء شهر صفر