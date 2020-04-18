فطائر البرك التركية بالجبنة

المكونات:

4 كوب دقيق

كوب حليب سائل

2 بيضة

عصرة ليمون

نصف كوب زيت

2ملعقة خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة ملح

الحشوة:

جبن مثلثات مع صلصة

أو جبن فيتا مخلوط بالنعناع الاخضر

الطريقة:

تذاب الخميرة مع ملعقة سكر في قليل من الماء الفاتر، وتترك حتى ترتفع.

يخلط السكر مع الحليب ثم يضاف اليه الزيت ويوضع جانباً.

تخفق بيضة مع بياض البيضة الأخرى وعصرة الليمون.

يخلط الدقيق مع الملح، ثم يضاف اليه البيض المخفوق ونخلط جيداً. نضيف خليط الحليب والخميرة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك العجينة حتى تختمر ، ثم تشكل وتحشى حسب الرغية. وتترك لتختمر مرة أخرى.

تدهن الفطائر بصفار البيضة بعد خفقة مع القليل من الماء وعصرة ليمون.

تخبز في فرن مرتفع الحرارة ومسخن مسبقاً.