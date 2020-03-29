تعلمي طريقة عمل فطائر البروكلي الأساسية والشهية
المكونات:
1 رطل من زهور البروكلي على البخار
2 بيضة
½ كوب جبن بارميزان مبشور
4 ملاعق كبيرة طحين
1 حص ثوم مفروم
الملح والفلفل حسب الذوق
زيت نباتي للقلي
الطريقة:
قم بغلي الماء المملح في قدر متوسط الحجم. أضف زهيرات البروكلي واطهيها حتى يصبح طريًا ، لمدة 5 دقائق تقريبًا. صفي البروكلي جيدًا وانقليه إلى لوح التقطيع. باستخدام سكين كبير وحاد ، قطعها إلى قطع صغيرة جدًا.
في وعاء متوسط الحجم ، امزجي البروكلي المفروم ، البيض ، البارميزان ، الدقيق والثوم. اضيفي الملح والفلفل للمذاق. قلبي حتى تمتزج جيدًا.
على مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة حتى ساخنة. أضيفي الزيت ثم ضعي المزيج باستخدام ملعقة في المقلاة واقليها لمدة 2 إلى 3 دقائق ، اقلبيها مرة واحدة ، واطهيها لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ويتم طهيها.