تعلمي طريقة عمل فطائر البروكلي الأساسية والشهية

المكونات:

1 رطل من زهور البروكلي على البخار

2 بيضة

½ كوب جبن بارميزان مبشور

4 ملاعق كبيرة طحين

1 حص ثوم مفروم

الملح والفلفل حسب الذوق

زيت نباتي للقلي

الطريقة:

قم بغلي الماء المملح في قدر متوسط ​​الحجم. أضف زهيرات البروكلي واطهيها حتى يصبح طريًا ، لمدة 5 دقائق تقريبًا. صفي البروكلي جيدًا وانقليه إلى لوح التقطيع. باستخدام سكين كبير وحاد ، قطعها إلى قطع صغيرة جدًا.

في وعاء متوسط ​​الحجم ، امزجي البروكلي المفروم ، البيض ، البارميزان ، الدقيق والثوم. اضيفي الملح والفلفل للمذاق. قلبي حتى تمتزج جيدًا.

على مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة حتى ساخنة. أضيفي الزيت ثم ضعي المزيج باستخدام ملعقة في المقلاة واقليها لمدة 2 إلى 3 دقائق ، اقلبيها مرة واحدة ، واطهيها لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا ويتم طهيها.