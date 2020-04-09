تعلمي صنع فطائر البطاطا بجبن الشيدر

المقادير:

3 أكواب بطاطا مسلوقة ومهروسة

2/3 كوب جبن شيدر

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

1 حبة بيض مخفوقة

3 ملاعق طحين

½ كوب طحين

زيت نباتي للقلي

الطريقة:

في وعاء عميق تخلط البطاطا المهروسة بالبصل الأخضر والجبن والبيضة و3 ملاعق الطحين.

قسمي الخليط إلى 12 جزء على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم يضغط على كل كرة قليلاً.

ضعي 1/2 كوب الطحين في طبق منفصل، مرري به كرات البطاطا.

ضعي القليل من الزيت النباتي في مقلاه مناسبة على النار بدرجة حرارة متوسطة.

تقلى حبات الفطائر تدريجياً حتى يصبح لون القطعة بنياً، مع تقليبها المستمر على الجانبين لمدة 4 دقائق.

تقدم دافئة.