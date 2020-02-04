تعلمي طريقة صنع فطائر البيض السهلة المصنوعة من مكونات صحية ومغذية. هذه الفطائر نباتية وخالية من الغلوتين ومنخفضة بالكربوهيدرات.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 كوب من البروكلي

1 حبة فليفلة حمراء، مفرومة

1 حبة فليفلة صفراء، مفرومة

8 بيضات ، مخفوقة

1 كوب من جبنة الشيدر المبشورة (أو جبنة الموزاريلا أو جبنة البارميزان)

ملح البحر الفاخر

الفلفل الأسود المطحون

رذاذ الطبخ (اختياري)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت / 180 درجة مئوية .

ترش الأكواب في صينية المافن بزيت الزيتون.

يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة.

يضاف البروكلي والفلفل الحلو. يُحرَّك المزيج من وقت لآخر ، ويطهى لمدة 5 إلى 7 دقائق ، حتى يصبح طرياً يرفع عن الموقد ويترك ليبرد لمدة 5 دقائق.

في وعاء خلط كبير ، قم بخلط البيض والخضروات المقلية وجبن الشيدر. نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود.

يُسكب مزيج فطائر البيض في صينية المافن ويُخبز لمدة تتراوح بين 20 و 22 دقيقة ، حتى يضبط ويصبح لونه ذهبياً حول الحواف.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد في الصينية لمدة 10 دقائق.