تعلمي طريقة صنع فطائر البيض السهلة المصنوعة من مكونات صحية ومغذية. هذه الفطائر نباتية وخالية من الغلوتين ومنخفضة بالكربوهيدرات.
المكونات:
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 كوب من البروكلي
1 حبة فليفلة حمراء، مفرومة
1 حبة فليفلة صفراء، مفرومة
8 بيضات ، مخفوقة
1 كوب من جبنة الشيدر المبشورة (أو جبنة الموزاريلا أو جبنة البارميزان)
ملح البحر الفاخر
الفلفل الأسود المطحون
رذاذ الطبخ (اختياري)
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 375 فهرنهايت / 180 درجة مئوية .
ترش الأكواب في صينية المافن بزيت الزيتون.
يسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة.
يضاف البروكلي والفلفل الحلو. يُحرَّك المزيج من وقت لآخر ، ويطهى لمدة 5 إلى 7 دقائق ، حتى يصبح طرياً يرفع عن الموقد ويترك ليبرد لمدة 5 دقائق.
في وعاء خلط كبير ، قم بخلط البيض والخضروات المقلية وجبن الشيدر. نضيف القليل من الملح والفلفل الأسود.
يُسكب مزيج فطائر البيض في صينية المافن ويُخبز لمدة تتراوح بين 20 و 22 دقيقة ، حتى يضبط ويصبح لونه ذهبياً حول الحواف.
يخرج من الفرن ويترك ليبرد في الصينية لمدة 10 دقائق.
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