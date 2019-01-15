فطائر التفاح البولندية
فطائر التفاح البولندية
فطائر التفاح البولندية التقليدية شهية ومناسبة للفطور.
المكونات:
120 غراما من الدقيق متعدد الاستعمالات
1 ملعقة طعام سكر
½ ملعقة صغيرة مسحوق الخبز
½ ملعقة صغيرة ملح
1 بيضة
250 مل حليب
1 ملعقة شاي زيت نباتي
1 كوب تفاح مبروش
سكر ناعم
الطريقة:
في وعاء، يخلط الطحين والسكر ومسحوق الخَبز والملح.
في وعاء آخر ، يخفق البيض بخفة. يضاف الحليب والزيت. يضاف إلى المكونات الجافة ويقلب حتى يصبح متجانسا
يضاف التفاح.
يصب القليل من الخليط في مقلاة ساخنة مدهونة بالقليل من الزيت لتشكيل دائرة 5 بوصة. بدوره عندما تشكل فقاعات. تقلب على الجهة الثانية حتى يصبح اللون البني الذهبي والتفاح طرياً. يرش بالسكر البودرة، إذا رغبت في ذلك.
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