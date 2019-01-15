فطائر التفاح البولندية

فطائر التفاح البولندية التقليدية شهية ومناسبة للفطور.

المكونات:

120 غراما من الدقيق متعدد الاستعمالات

1 ملعقة طعام سكر

½ ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

½ ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة

250 مل حليب

1 ملعقة شاي زيت نباتي

1 كوب تفاح مبروش

سكر ناعم

الطريقة:

في وعاء، يخلط الطحين والسكر ومسحوق الخَبز والملح.

في وعاء آخر ، يخفق البيض بخفة. يضاف الحليب والزيت. يضاف إلى المكونات الجافة ويقلب حتى يصبح متجانسا

يضاف التفاح.

يصب القليل من الخليط في مقلاة ساخنة مدهونة بالقليل من الزيت لتشكيل دائرة 5 بوصة. بدوره عندما تشكل فقاعات. تقلب على الجهة الثانية حتى يصبح اللون البني الذهبي والتفاح طرياً. يرش بالسكر البودرة، إذا رغبت في ذلك.