فطائر التفاح بالكينوا

هل تحتاج إلى وصفة إفطار سريعة؟ تُعد فطائر التفاح والكينوا لذيذة ومثالية لفطور صحي.
المكونات:
1 كيس كينوا
1 كوب طحين اللوز
1 كوب دقيق خال من الغلوتين
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
½ كوب زبادي يوناني
1 كوب صلصة التفاح أو 1 بيضة
1 كوب مكعبات من التفاح
1 ملعقة كبيرة من العسل أو 2 ملعقة طعام من الزبدة المذابة
½ كوب سكر بني
الطريقة:
يحضر كيس الكينوا في 4 أكواب من الماء لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى ويترك ليبرد جانبا.
أثناء طهي الكينوا ، يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت.
في وعاء كبير ، يخلط مزيج اللوز وجميع الأغراض ، ومسحوق الخبز ، وصودا الخبز، والسكر البني ، وكوب واحد من الكينوا المطبوخ.
يضاف اللبن، والتفاح ، ومكعبات التفاح والعسل.
تسكب فطائر تفاح والكينوا على صينية الكعك المبطنة أو توضع في أكواب الكعك ،.
تخبز من 15-20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.
عند الانتهاء من فطائر الإفطار ، يُرش السكر البني ويُقدم دافئً.
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