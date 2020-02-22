فطائر التفاح بالكينوا

هل تحتاج إلى وصفة إفطار سريعة؟ تُعد فطائر التفاح والكينوا لذيذة ومثالية لفطور صحي.

المكونات:

1 كيس كينوا

1 كوب طحين اللوز

1 كوب دقيق خال من الغلوتين

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

½ كوب زبادي يوناني

1 كوب صلصة التفاح أو 1 بيضة

1 كوب مكعبات من التفاح

1 ملعقة كبيرة من العسل أو 2 ملعقة طعام من الزبدة المذابة

½ كوب سكر بني

الطريقة:

يحضر كيس الكينوا في 4 أكواب من الماء لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى ويترك ليبرد جانبا.

أثناء طهي الكينوا ، يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت.

في وعاء كبير ، يخلط مزيج اللوز وجميع الأغراض ، ومسحوق الخبز ، وصودا الخبز، والسكر البني ، وكوب واحد من الكينوا المطبوخ.

يضاف اللبن، والتفاح ، ومكعبات التفاح والعسل.

تسكب فطائر تفاح والكينوا على صينية الكعك المبطنة أو توضع في أكواب الكعك ،.

تخبز من 15-20 دقيقة ، أو حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا.

عند الانتهاء من فطائر الإفطار ، يُرش السكر البني ويُقدم دافئً.