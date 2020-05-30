فطائر الموز الصحية طريقة جديدة لتناول الفطائر الصباحية بدون سعرات اضافية..

المكونات:

½ كوب موز مهروس

3 بياض بيض

¼ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

1 مغرفة من مسحوق بروتين الفانيليا (قليل الكربوهيدرات وخالي من الغلوتين)

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في وعاء الخلط حتى تصبح سلسة.

ترش المقلاة برذاذ غير لاصق وتسخن على درجة حرارة متوسطة. يسكب حوالي ¼ كوب من الخليط في المقلاة.

يطبخ حوالي 3 إلى 4 دقائق أو حتى تبدأ الفطائر بعمل فقاعات.

اقلبيها بعناية واطهيها لمدة 2 إلى 3 دقائق أخرى. بمجرد طهيها ، قم بإزالة الفطيرة من المقلاة وكرر العملية حتى يتم استخدام جميع الخليط.

ترش المقلاة حسب الحاجة باستخدام رذاذ غير لاصق اثناء طهي الفطائر.

تقدم مع الفاكهة الطازجة أو العسل أو زبدة الجوز المفضلة لديك!