فطريات المهبل: أسبابه، أعراضه، علاجه، الوقاية منه!

استخدام وسائل منع الحمل لفترات طويلة يؤدي إلى تكاثر الفطريات في المهبل

فطريات المهبل وتسمّى أيضاً داء المبيضات، هي إحدى الأمراض الواسعة الانتشار بين النساء، وعلاجها سهل في غالبيّة الحالات، وهي نوع من أنواع الفطريات التي تصيب المهبل والجهاز التناسلي بشكل خاص، وهذه الفطريات هي عبارة جراثيم صغيرة لها القدرة على التكاثر بشكل كبير وعلى شكل العناقيد، وعندما تتكاثر هذه الفطريات ويزيد عددها عن الحد الطبيعي يحدث ما يسمّى بالتلوّث الفطري، وهناك العديد من الأعراض التي تصاحب ظهور الفطريات في المهبل مثل زيادة الإفرازات المهبليّة، والحكّة، وتهيّج المهبل، وأهم أسباب زيادة تكاثر هذه الفطريات استعمال وسائل منع الحمل مثل الإسفنجة المهبلية، العازل الأنثوي، والمواد التي تقتل الحيوانات المنوية، والعلاج الهرموني، وهذه الفطريات من الأمراض المنقولة جنسياً، ويمكن أن تنتقل عن طريق العدوى الخارجيّة، أو بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

أسباب فطريات المهبل:

- استخدام وسائل منع الحمل لفترات طويلة يرافقها تغييرات هرمونيّة في جسم المرأة يؤدي غالباً إلى تكاثر الفطريات في المهبل.

- تناول كميّات من المضادات الحيويّة بدون استشارة طبيّة يؤدي إلى ظهور سلالات من الفطريات التي تقاوم العلاج.

- تزداد هذه الفطريات في حالات الحمل الذي يرافقة التغيّر الكبير في هرمونات الجسم.

- في حالة الإصابة بمرض السكري.

- إنّ عدم الاهتمام الجيّد بالنظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية.

- ارتداء الملابس الداخليّة الضيّقة أو المصنوعة من النايلون.

- استخدام المسابح والحمامات العامة من اهم أسباب ظهور الفطريات عند المراة.

أعراض فطريات المهبل:

- ألم وحكّة شديدة.

- زيادة الإفرازات البيضاء التي تشبة الجبنة، ولها رائحة تشبه رائحة الخميرة.

- زيادة الإفرازات الطبيعيّة بشكل كبير.

- ارتفاع درجة الحرارة، وألم في البطن.

- تهيّج المهبل.

- حدوث الإسهال الصداع والشعور بالغثيان.

علاج فطريات المهبل:

- استعمال بعض الأدوية التي تمنع تكاثر الفطريات.

- تغيير وسائل منع الحمل أثناء فترة العلاج.

- استعمال بعض الكريمات المهبلية التي تحد من نمو الفطر.

- استعمال المغاطس التي تحتوي على مواد تحد من الفطر مثل مادة البيتادين التي تعمل على تخفيف تهيّج البشرة.

طرق الوقاية من فطريات المهبل:

1- المحافظة على نظافة الجهاز التناسلي.

2- عدم استعمال أنواع الصابون العطرية التي تسبّب التهيج. عدم استعمال الرذاذ المهبلي.

3- التقليل من استخدام الفوط اليوميّة.

4- استعمال الملابس الداخليّة القطنية غير الضيّقة.

5- الحفاظ على جفاف الجهاز التناسلي بشكل دائم.

6- تنظيم مستوى سكر الدّم عند النساء المصابات بالسكري.

7- عدم الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية، لأنّ ذلك يؤدي إلى ظهورفطريات مقاومة للعلاج.

8- عدم استعمال المواد الكيميائيّة والحامضيّة في غسيل المهبل، لأنّ ذلك يحدث خللاً في توازن الجراثيم داخل المهبل.

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