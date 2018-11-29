فطريات الفخذين من أنواع الفطريات الجلدية تعيش على الجهة الداخلية من الفخدين

فطريات ما بين الفخذين هي إحدى أنواع الفطريات الجلدية، التي تعيش على الجهة الداخلية من الفخدين، وتكون على شكل حلقة حمراء اللون، وتعيش في هذه المنطقة لأنها تمتاز بدفئها ورطوبتها، وتسبب هذه الفطريات للمصابين حرقة وحكة شديدة، وتسبب أيضاً تفسخاً وتقشراً في الجلد، وهذه الإصابة شائعة بين الرياضين بصورة كبيرة، وأيضاً على الأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة، وذلك لأنهم يتعرقون بشكل كبير، كما أن هذا المرض قابل للانتشار بين الأفراد، لذا يحظر اسخدام ملابس المصاب ومناشفه.

طرق طبيعية لعلاج فطريات ما بين الفخذين:

1- عمل شاش معدة من الجزر المبروش، على المنطقة المصابة بالفطريات، أربع مرات في اليوم.

2- شرب كأس من مغلي البابونج كل يوم، ويحضر بغلي كميات متساوية من زهور البنفسج والبابونج، وهذا المشروب فقط للكبار، وحذر تقديمه للصغار، ومن الممكن أيضاً دهن المنطقة المصابة بهذا المغلي ثلاث مرات كل يوم، وهذه الوصفة لكل الفئات العمرية، ويجب استخدام قطنة عند الدهن، حتى لا تنتقل الفطريات لأجزاء أخرى من الجسم. تناول كأس من مغلي زهرة البنفسج كل يوم، ويحضر هذا المغلي بغلي أزهار البنفسج لمدة ربع ساعة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفة للكبار فقط. تطبيق لبخة زهرة البنفسج على المنطقة المصابة، ومن الممكن استخدام هذه الوصفة لكافة الفئات العمرية.

3- دهن بقعة الفطريات بمزيج الشمر، ويحضر المزيج بإضافة كميات متساوية من الشمر المطحون بشكل ناعم، وزيت اللوز الحلو. غسل منطقة الفطريات بمغلي لحاء البلوك، ومن ثم يجب غسل المكان بالماء النظيف.

4- غسل مكان الإصابة بخليط زيت الشوفان وزيت اللافندر، وهذه الطريقة مفيدة بشكل كبير للأطفال.

5- دهن الفطريات بخليط الزيوت، باستخدام قطنة وهذا الخليط يحضر بخلط ملعقة كبيرة من كل من زيت الخروع وزيت اللوز وزيت زهرة البنفسج.

6- دهن بين الفخدين بزيت حب عزيز أو بزيت الزعفران، ثلاث مرات كل يوم، حتى يتم علاج الفطريات بشكل نهائي.

7- وضع أوراق الخبيزة المسلوقة على بقع الفطريات، في الصباح والمساء، وتكرر هذه الطريقة كل يوم حتى يتم علاج الفطريات بصورة نهائية.

8- عمل عجينة قصب الذريرة، على مكان الإصابة كل يوم حتى الشفاء، وتحضر هذه العجينة، بمزج مهروس قصب الذريرة مع كمية من الماء، بحيث تتشكل عجينة متماسكة.

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