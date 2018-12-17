فطور احتفالي للأطفال: صينية البانكيك

لا شك ان الأطفال يحلمون بهذا الفطور الشهي كل يوم، صينية البانكيك الشهية مع كل الإضافات اللذيذة، اجمل فطور للاحتفال بالكريسماس.

المكونات:

علبة خليط فطائر البانكيك الجاهزة

شرائح اللحم المقددة

بيض مخفوق

زبدة

شراب القيقب

فواكه طازجة (الفراولة ، العنب البري ، التوت ، الموز)

رقائق الشوكولاته

الطريقة:

ابدأ بغسل الفاكهة وتقطيعها لتكون جاهزة لوضعها على اللوحة أولاً. يمكنك وضع اطباق صغيرة للشراب ، والزبدة ورقائق الشوكولاتة ايضا.

تحضر شرائح اللحم المقدد.

تخلط مكونات علبة الفطائر حسب الارشادات، ثم تصب في مقلاة وتطهى.

عندما تنضج شرائح اللحم، يطفئ الفرن. وتوضع الفطائر الجاهزة واللحم في الفرن الدافئ. يخفق البيض ويتبل جيدا ويطهى في المقلاة.

باستخدم لوح خشبي 20 × 15 بوصة توضع اطباق الزبدة ، وشراب القيقب ، ورقائق الفواكه والشيكولاتة. وترتيب الفطائر المطبوخة في الوسط. ثم ترص شرائح اللحم البقري المخبوزة وأخيراً البيض المخفوق.

تقدم على الفور للأطفال الجائعين والكبار أيضا.