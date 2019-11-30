فطور الحليب بالشوفان

يمكن اعتماد هذه الوجبة كغذاء صحي للريجيم وإنقاص الوزن. لكن، يجب شربه مع اتباعك للتمارين الرياضية والمشي ربع ساعة يوميًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

المقادير:

كوب حليب قليل الدسم

1/2 كوب شوفان

ملعقة عسل

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة قرفة

موزة شرائح

5 حبات لوز

الطريقة :

ضعي الحليب والملح والقرفة في وعاء على نار متوسطة، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الشوفان وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطبخ الشوفان.

صبي الخليط وأضيفي العسل وشرائح الموز وحبات اللوز وتناوليه دافئًا.