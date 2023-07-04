أفضل فطور صحي لحرق الدهون ونزول الوزن من المواضيع المهمة جداً خاصة في فصل الصيف من أجل التمتع بصحة جيدة دون أية زيادة في الوزن، كما أنه يمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال ساعات النهار، وفيما يلي إليكم أفضل فطور صحي لحرق الدهون ونزول الوزن:

فطور صحي لحرق الدهون ونزول الوزن

2 بيضة بدون ملح

فطور صحي للرجيم بالبيض بدون ملح فهو يساعد على نزول الوزن إبقاء الشعور بالشبع والنشاط فترة أطول، مما يقلل الشعور في تناول الوجبات ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة وبالتالي يساعد على انقاص الوزن، وايضاً يحافظ على كتلة العضلات لأنه يحتوي على الكثير من البروتين.

2 توست مع زبدة فول سوداني

زبدة فول سوداني من البقوليات الغنية بالدهون قليلة بالكربوهيدرات والبروتينات، وهي مصدر جيد للكثير من المعادن والفيتامينات مثل الريبوفلافين، الثيامين، والنياسين، وفيتامين ب 6، وحمض الفوليك، وفيتامين هـ، والكالسيوم، والحديد الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك، وتعتبر زبدة فول سوداني أفضل فطورصحي لحرق الدهون ونزول الوزن فهي مشبعة لأنها غنية بالدهون والألياف.

برتقال حجم وسط

تناول برتقال حجم وسط يعتبر أفضل فطور صحي لحرق الدهون ونزول الوزن لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على حرق الدهون، وتمنح الطاقة والنشاط.

تتميز فاكهة البرتقال بأنها قليلة السعرات الحرارية، ويحافظ على قوة الجهاز المناعي وبالإضافة إلى أنه يصلح الأنسجة التالفة ويساعد على تجددها ويحسن من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

كوب من الشاي الأخضر بدون سكر

الشاي الأخضر يساعد حرق الدهون ونزول الوزن، لكن يفضل عند شربه الالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة الرياضية مثل المشي، ومن فوائد الشاي الأخضر أنه يساهم في زيادة سرعة التخلص من الدهون الزائدة مثل دهون البطن.

ما هي المشروبات التي تنقص الوزن؟

شاي أخضر

ماء الكمون

مياه بذور الشيا

القهوة

خل التفاح

شاي بالقرفة

ماء الليمون

ماء الزنجبيل

أكلات تنقص الوزن في أسبوع

زبدة الفول السوداني

الحمص

اليقطين

البازيلاء

سمك التونة

الأفوكادو

الخضار الورقية

الشوفان

المكسرات

شوربة الخضار

البقوليات

أفضل فطور للرجيم للرجال

البيض لأنه مصدر غني بالبروتين

الجريب فروت

بذور الشيا

السلمون

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