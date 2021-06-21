للمرأة العاملة: رجيم صعود ونزول الدرج

هل فكرت يومًا بتجربة رجيم صعود ونزول الدرج؟ هل تفضلين صعود الدرج أم استخدام المصعد الكهربائي؟ هل تتكاسلين من عمل الرياضة بعد العمل؟

أغلبنا قد يتكاسل من صعود ونزول الدرج ويَستخدمون عوضاً عنه المصعد الكهربائي، ولكنّهم لا يعلمون جيداً بأن صعود السّلم ونزوله من أهم الرّياضات المفيدة للجسم

صعود ونزول الدرج تعود بفائدةٍ إيجابيةٍ على الصّحة الجسدية والنّفسية للشخص، ونظراً لأهمية صعود ونزول الدرج يُقبل عليها الكثيرون؛ كونها رياضةٌ مجانيةٌ للجميع ولكل الفئات العمرية، وهي متوفرة في كل مكان ويمكن ممارستها في جميع الأوقات.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج زيادة كفاءة القلب والرئتين

تساعد رياضة صعود الدرج في زيادة كفاءة عمل كل من القلب والرئتين، الأمر الذي يساهم في زيادة الأكسجين الذي يصل إلى عضلات الجسم والمناطق الأخرى فيه.

بدورها وجدت دراسة علمية أن ممارسة رياضة الدرج يوميا لعدة دقائق من شأنها أن تحسن الصحة العامة للجهاز الدوراني.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج حرق المزيد من السعرات الحرارية

واحدة من أهم فوائد رياضة الدرج أنها تساعد في حرق عدد جيد من السعرات الحرارية، حيث قد تكون السعرات الحرارية المحروقة أكثر مقارنة برياضة المشي السريع!

تم تفسير ذلك بأن الإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر من أجل صعود الدرج، على العكس من عملية المشي السريع.

أن صعود درجة واحدة من شأنه أن يحرق 0.1 سعرة حرارية و0.05 سعرة حرارية عند نزول الدرج.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج تقوية العضلات والعظام والمفاصل

تساهم رياضة الدرج في تقوية العضلات والعظام والمفاصل في جميع أنحاء الجسم.

حيث لوحظ وجود علاقة بين صعود الدرج وزيادة كثافة العظام وخاصة لدى النساء بعد دخولهن مرحلة انقطاع الطمث.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

لرياضة الدرج العديد من الفوائد الصحية المختلفة، بما فيها خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على صحة الدماغ.

فوائد أخرى لـ رجيم صعود ونزول الدرج:

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج تقوية كفاءة وعمل الجهاز المناعي.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج خفض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية المختلفة مثل السكري وضغط الدم.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج السيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم.

فوائد رياضة صعود ونزول الدرج زيادة قوة عضلات القدمين.

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