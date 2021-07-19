فطور عيد الأضحى: معلاق الخروف مقلي بالبصل

معلاق الخروف المعلاق هو الكبدة والرئه والقلب والكلاوي ويعتبرمن أشهى الأطباق وأكثرها فائدة للجسم وخصوصاً للدم، "موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل معلاق الخروف بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك تحضيره في فطور عيد الأضحى:

مقادير معلاق الخروف مقلي بالبصل

معلاق مقطع مربعات صغيره

2 بصله كبيره جوانح .

ملح وبهار مشكل

زيت نباتي .

طريقة تحضير معلاق الخروف مقلي بالبصل

أولاً قومي بتقطيع المعاليق مربعات صغيره.

ثم قومي بغسل المعلاق جيداً جيداً وضعيه بالطنجره عليه بصل الريش وبهار وملح ونص كوب ماء ويغطى.

ثم حركي من فتره لأخرى وعندما تنشف الماء أضيفي القليل من الزيت ويقلب دقيقتين بالزيت وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.

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