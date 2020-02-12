فطيرة التفاح بالقرفة والزنجيل

فطيرة شهية وغنية وسريعة التحضير.

المقادير:

1عبوة عجينة باستري

1 كيلو جرام تفاح

3 ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون

¼ كوب جوز مجروش

¼ كوب زبيب

100غرام زبدة

لدهان الوجه:

بيضة مخفوقة مع رشة فانيليا

نصف كوب حليب

الطريقة :

ضعي العجين في صينية مستطيلة، حتى يمكن فصل الطبقات عن بعضها.

قومي بتقشير التفاح، وتقطيعه إلى شرائح.

ضعي الزبدة في وعاء على النار، ثم أضيفي التفاح والسكر البني والقرفة والزنجبيل، وقلبي بخفة لمدة دقيقتين.

أضيفي الجوز والزبيب ثم أبعدي الخليط عن النار واتركيه يبرد.

في صينية مدهونة ضعي طبقات من العجين ثم حشوة التفاح بالقرفة والجوز والزنجبيل، ثم باقي طبقات العجين.

ادهني الوجه بخليط الحليب مع البيضة المخفوقة والفانيليا.

اخبزي في فرن ساخن على 160 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة على الرف الأوسط ، ثم دقيقتين تحت شواية الموقد حتى يحمر الوجه.

أتركيها تبرد ثم قدميها.