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فطيرة التمر بالجوز والقرفة

منشور 16 نيسان / أبريل 2020 - 03:00
فطيرة التمر بالجوز والقرفة

فطيرة التمر بالجوز والقرفة حلوى صحية وشهية وسريعة

المقادير:
للحشو:
500 جرام تمر منزوع البذور .
1 كوب ماء ساخن .
1 ملعقة صغيرة بيكاربونات الصودا .
1 كوب جوز مفروم فرماً خشناً .
1 ملعقة صغيرة قرفة .
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
1 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة.
للعجين:
2 كوب دقيق .
1 كوب زبدة باردة .
3 ملاعق صغيرة ماء بارد .
1 ملعقة صغيرة .
الطريقة:
لتحضير الحشوة: ضعي التمر في وعاء كبير وإسكبي فوقه الماء الساخن. أضيفي بيكربونات الصودا وإتركي المزيج جانباً لمدة ساعتين ونصف على الأقل

لتحضير العجين: إفركي الدقيق مع الزبدة والملح، ثم أضيفي الماء البارد واخلطي المكونات بدون عجنها.

شكلي منها أقراصاً وضعيها على صينية، ثم غطيها وإتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة .

إخلطي التمر مع الزبدة، القرفة ،جوزة الطيب والجوز .

رقي العجينة إلى سماكة 1سم , ثم ضعي ثلث كمية العجين في قاعدة صينية الخبز وعلى الحواف ضعي خليط التمر فوقها .

 شكلي شرائح من العجين المتبقي وضعيها فوق التمر .

إخبزي الفطيرة في فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

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