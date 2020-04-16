فطيرة التمر بالجوز والقرفة حلوى صحية وشهية وسريعة



المقادير:

للحشو:

500 جرام تمر منزوع البذور .

1 كوب ماء ساخن .

1 ملعقة صغيرة بيكاربونات الصودا .

1 كوب جوز مفروم فرماً خشناً .

1 ملعقة صغيرة قرفة .

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة.

للعجين:

2 كوب دقيق .

1 كوب زبدة باردة .

3 ملاعق صغيرة ماء بارد .

1 ملعقة صغيرة .

الطريقة:

لتحضير الحشوة: ضعي التمر في وعاء كبير وإسكبي فوقه الماء الساخن. أضيفي بيكربونات الصودا وإتركي المزيج جانباً لمدة ساعتين ونصف على الأقل

لتحضير العجين: إفركي الدقيق مع الزبدة والملح، ثم أضيفي الماء البارد واخلطي المكونات بدون عجنها.

شكلي منها أقراصاً وضعيها على صينية، ثم غطيها وإتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة .

إخلطي التمر مع الزبدة، القرفة ،جوزة الطيب والجوز .

رقي العجينة إلى سماكة 1سم , ثم ضعي ثلث كمية العجين في قاعدة صينية الخبز وعلى الحواف ضعي خليط التمر فوقها .

شكلي شرائح من العجين المتبقي وضعيها فوق التمر .

إخبزي الفطيرة في فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون