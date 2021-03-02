فطيرة التورتيلا مع البيض

تورتيلا مع البيض، وصفة مرحة ومرنة لاستخدام بقايا مكونات الأسبوع في وجبة إفطار لذيذة ومشبعة.

المكونات:

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 تورتيلا طحين مقاس 8 بوصات

1 كوب سبانخ طازجة

4 بيضات كبيرة

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

1/2 كوب طماطم عنب

1/4 كوب جبن شيدر مبشور

1/8 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري)

الطريقة:

سخني الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت. ادهني طبق دائري قطره 7 بوصات آمن بالفرن بزيت الزيتون. اضغطي على التورتيلا في الطبق حتى تنثني حواف التورتيلا على جوانب الطبق .

نقطع السبانخ إلى قطع صغيرة ثم نضيفها إلى قاع التورتيلا. اكسري أربع بيضات في التورتيلا فوق السبانخ. أضيفي رشة ملح وفلفل فوق البيض.

قطعي حبات الطماطم إلى نصفين ثم رشيها فوق البيض. أخيرًا ، أضيفي الجبن المبشور.

تُخبز التورتيلا المملوءة بالبيض في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة أو حتى يتماسك البياض ويبقى الصفار جامدًا. يمكنك هز الطبق لمعرفة ما إذا كان البياض لا يزال يهتز أو إذا تم ضبطه. قد يختلف وقت الخبز اعتمادًا على حجم التورتيلا وعدد البيض المستخدم.

أخرجي بيض التورتيلا المخبوز من الفرن. قطّعيه إلى أربع قطع ثم قدميها!

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام