وصفة شهية لاعداد فطيرة الخضار في المنزل

المكوّنات:

لتحضير العجينة:

كوب ونصف طحين أبيض.

100 جرام زبدة باردة مقطّعة إلى مكعبات صغيرة

رشّة ملح

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان ماء بارد.

لتحضير الحشوة:

1 حبة كوسا مقطعة و مسلوقة.

1 حبة جزر مقطعة ومسلوقة.

أوراق سبانخ صغيرة طازجة.

1 طماطم مكعبات صغيرة.

1 بصل أخضر مقطع شرائح.

نصف كوب زيتون أسود منزوع النوى.

لتزيين الوجه:

بيضة كبيرة الحجم.

كوب حليب .

رشة ملح وفلفل أسود.

شرائح الطماطم

الطريقة :

في وعاء العجن يوضع الدقيق ومكعبات الزبدة ويقلب جيدا حتى يختلط الدقيق بالزبد ويصبح مفتتا، ثم تصنع فجوة وسط الخليط وتوضع بيضة وماء وملح وتكمل العجن.

تعجن العجينة على سطح لوح التقطيع المرشوش بالدقيق، ثم يغطى بكيس نايلون ويترك بالبراد لترتاح 30 دقيقة تقريبا.

يسخن الفرن على 180 درجة مئوية.

تجهيز الحشوة:

في هذه الأثناء تجهز الحشوة وتقطع السبانخ وتقلب الخضروات معا والزيتون في وعاء مع رشة الملح والفلفل.

في وعاء متوسط تخفق البيضة والحليب وتتبل برشة ملح وفلفل أسود.

تفرد العجينة ثم تفرد في صينية الفرن المدهونة أو المغطاة بورق الزبدة، ثم تصنع عدة ثقوب بالشوكة في قاع العجينة حتى لا يرتفع أثناء النضج.

يوضع الخضار على العجينة ويصب خليط الحليب والبيض المتبل.

يخبز في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 35 دقيقة حتى تصبح حواف العجينة لونها ذهبي.

يقدم دافئاً.