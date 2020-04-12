فطيرة الكرز السريعة

فطيرة شهية يمكن تحضيرها بعشر دقائق فقط وهي مناسبة للحلو والمالح.

مقادير العجينة:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

1/4 كوب حليب بودرة.

1/2 كوب زيت

ذرة ملح .

2 كوب ماء دافئ.

مقادير الحشوة:

كوب ونصف من مربى كرز أو فراولة مركزة.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

لدهان الوجه:

بيضة مخفوقة مع ربع كوب حليب سائل وفانيليا.

سكر بودرة للوجه.

طريقة إعداد العجينة:

ضعي في وعاء للعجن كوب ونصف من الدقيق، وأضيفي إليه الخميرة، السكر، الحليب، الملح والماء الدافئ.

إعجني الخليط ليصبح عجينة سائلة، ثم غطيها بكيس بلاستيك واتركيها لترتاح وتختمر لمدة 10 دقائق.

ضعي عليها باقي الدقيق، والزيت ثم اعجني لتصبح عجينة لينة وطرية.

إفردي العجينة على لوح تقطيع وخذي نصفها، ثم بطني صينية مدهونة بطبقة من العجين.

ضعي حشوة مربة الكرز والقشطة بالمنتصف ثم غطي بطبقة أخرى من العجين.

إدهني وجه الصينية بالحليب السائل، والبيض والفانيليا، ثم اخبزي في فرن ساخن على درجة 180 درجة مئوية، حتى يحمر الوجه.

بعد أن تبرد فطيرة الكرز رشي الوجه بالسكر البودرة. وقدميها دافئة.