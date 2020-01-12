فطيرة الكرز والأناناس

المكونات:

1 فطيرة بسكويت غراهام جاهزة

1 كوب من جوز الهند المحلى المقشور

1 علبة من الأناناس ، مصفاة

1 كوب كرز ماراشينو ، مصفى

نصف كوب من البيكان المفروم

1 علبة حليب محلى مكثف

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة طعام عصير كرز مارشينو

1 ½ كوب من الكريمة

الطريقة:

يمزج جوز الهند، والأناناس المهروس ، وكرز مارتشينو ، والبيكان ، والحليب المكثف المحلى ، وعصير الليمون وعصير كرز الماراشينو في وعاء.

يبدأ بخفق المكونات بلطف، ثم يصب الخليط بأكمله على الفطيرة.

تزيين بالكرز إذا رغبت في ذلك. يوضع في البراد لمدة 3 ساعات.