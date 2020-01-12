فطيرة الكرز والأناناس
المكونات:
1 فطيرة بسكويت غراهام جاهزة
1 كوب من جوز الهند المحلى المقشور
1 علبة من الأناناس ، مصفاة
1 كوب كرز ماراشينو ، مصفى
نصف كوب من البيكان المفروم
1 علبة حليب محلى مكثف
5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
1 ملعقة طعام عصير كرز مارشينو
1 ½ كوب من الكريمة
الطريقة:
يمزج جوز الهند، والأناناس المهروس ، وكرز مارتشينو ، والبيكان ، والحليب المكثف المحلى ، وعصير الليمون وعصير كرز الماراشينو في وعاء.
يبدأ بخفق المكونات بلطف، ثم يصب الخليط بأكمله على الفطيرة.
تزيين بالكرز إذا رغبت في ذلك. يوضع في البراد لمدة 3 ساعات.