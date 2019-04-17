فطيرة الليمون بالمارينج لعيد الفصح

كيك الليمون بالمارينج من الحلوى الخفيفة ذات الطعم المميز والخلاب التي تقدم في عيد الفصح. يمكن عمل الكيك كقطعة واحدة أو في قوالب الكب كيك.

المقادير:

1 ½ كوب دقيق

1 كوب سكر

½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب زبدة

3 حبات بيض

1 ملعقة كبيرة بشر قشر ليمون

عصير ليمون

فانيليا

½ كوب لبن رائب

المارينج

بياض 4 بيضات

2 كوب سكر بودرة

الطريقة:

في وعاء العجن ضعي الدقيق مع البيكينج باودر والملح وقلبي بملعقة خشب واتركيه جانبًا.

أخفقي الزبدة مع السكر في وعاء الخفق، ثم أضيفي البيض وبشر الليمون والفانيليا.

أضيفي اللبن الرائب وعصير الليمون ثم الدقيق بالتدريج مع الخفق حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ضعي الخليط في قالب مدهون واخبزي في فرن ساخن على 170 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج.

تحضير المارينج

أخفقي بياض البيض بالمضرب حتى يصبح مارينج.

ضعي السكر على نار هادئة مع قطرات الماء وحركي حتى يذوب. ثم اخلطيه مع المارينج.

صبي المارينج فوق الكيك وإصنعي تموجات بطرف السكين، ثم ضعيه تحت اللهب أو شواية الغاز حتى يصبح لونه ذهبيًا.

قدمي كيك الليمون بالمارينج مع القهوة.