فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين - وجبة خفيفة وسهلة للنباتيين، يمكنك اعدادها كوجبة رئيسية مع السلطة أو جانبية. يمكنك أيضاً اللحوم اذا رغبت في ذلك. يعتبر فيتامين ب الموجود في الفطر مهماً للأعصاب القوية والذاكرة الجيدة والنوم المريح.
اليقطين صحي بشكل لا يصدق. فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، علاوة على ذلك ، فإن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية يجعلها طعامًا صديقًا لخسارة الوزن. قد تعمل العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة على تعزيز جهاز المناعة لديك ، وتحمي بصرك ، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وتعزز صحة القلب والجلد.
فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين
المكونات:
22 أوقية من اليقطين
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
10 أوقية فطر زر
ملح / فلفل
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 بصلة حمراء كبيرة
3 حص ثوم
½ حفنة الطرخون
2 أونصة من الجوز
8 أونصات من عجينة الفطائر النباتية الطازجة (1 رول)
1 ملعقة كبيرة حليب شوفان
فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين
خطوات التحضير:
- يقشر اليقطين ويقطع اللب إلى مكعبات صغيرة. تسخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة وتضاف مكعبات اليقطين ، ويقلب من وقت لآخر ويقلى لمدة 10 دقائق.
- ينظف الفطر، ويقطع إلى أرباع ، ويضاف إلى المقلاة ويقلى لمدة 10 دقائق. يتبل بالملح والفلفل وصلصة الصويا وعصير الليمون.
- يقشر البصل والثوم ويقطع ناعما. يضاف كلاهما إلى خليط اليقطين ويطهى على البخار. يغسل الطرخون ويجفف. يضاف إلى خليط اليقطين ويخلط بعناية.
- يقطع الجوز ويضاف الى خليط اليقطين. تفرد عجينة الفطيرة على صينية مبطنة بورق الخبز ، يوضع خليط اليقطين في المنتصف. اطوي عجين الفطير في لفافة مستطيلة واقلبها بحيث تكون الطية الى الأسفل. نقطع السطح قليلاً ونغلفها بحليب الشوفان ، ثم نخبزها في فرن محمى على حرارة 390 درجة فهرنهايت لحوالي. 20 دقيقة حتى يتحول لون العجينة إلى اللون البني وتنتفخ.
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