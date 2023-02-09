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فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 09 شباط / فبراير 2023 - 03:00
فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين
فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين

فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين - وجبة خفيفة وسهلة للنباتيين، يمكنك اعدادها كوجبة رئيسية مع السلطة أو جانبية. يمكنك أيضاً اللحوم اذا رغبت في ذلك. يعتبر فيتامين ب الموجود في الفطر مهماً للأعصاب القوية والذاكرة الجيدة والنوم المريح

اليقطين صحي بشكل لا يصدق. فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، علاوة على ذلك ، فإن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية يجعلها طعامًا صديقًا لخسارة الوزن. قد تعمل العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة على تعزيز جهاز المناعة لديك ، وتحمي بصرك ، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وتعزز صحة القلب والجلد.

فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين

المكونات:

فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين

22  أوقية من اليقطين

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

10 أوقية فطر زر

ملح / فلفل

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1  ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 بصلة حمراء كبيرة

3 حص ثوم

½  حفنة الطرخون

2 أونصة من الجوز

8 أونصات من عجينة الفطائر النباتية الطازجة (1 رول)

1 ملعقة كبيرة حليب شوفان

فطيرة نباتية مع حشوة الفطر واليقطين

خطوات التحضير:

  • يقشر اليقطين ويقطع اللب إلى مكعبات صغيرة. تسخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة وتضاف مكعبات اليقطين ، ويقلب من وقت لآخر ويقلى لمدة 10 دقائق.
  • ينظف الفطر، ويقطع إلى أرباع ، ويضاف إلى المقلاة ويقلى لمدة 10 دقائق. يتبل بالملح والفلفل وصلصة الصويا وعصير الليمون.
  • يقشر البصل والثوم ويقطع ناعما. يضاف كلاهما إلى خليط اليقطين ويطهى على البخار. يغسل الطرخون ويجفف. يضاف إلى خليط اليقطين ويخلط بعناية.
  • يقطع الجوز ويضاف الى خليط اليقطين. تفرد عجينة الفطيرة على صينية مبطنة بورق الخبز ، يوضع خليط اليقطين في المنتصف. اطوي عجين الفطير في لفافة مستطيلة واقلبها بحيث تكون الطية الى الأسفل. نقطع السطح قليلاً ونغلفها بحليب الشوفان ، ثم نخبزها في فرن محمى على حرارة 390 درجة فهرنهايت لحوالي. 20 دقيقة حتى يتحول لون العجينة إلى اللون البني وتنتفخ.

وصفة مسقعة العدس والكال الشتوية

كب كيك السبانخ والجبن الصحي

 

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