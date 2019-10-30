فقدان الوزن: هذا الجذر يمكن أن يساعد في قمع شهيتك!

عندما لا تتحكم في عاداتك الغذائية، فإن النتيجة ستظهر في النهاية على محيط خصرك. لذلك، بالنسبة إلى مراقبي الأوزان، تبقى الأولوية رقم واحد هي مراقبة ما تأكله وبالتحديد، التركيز على عمل إضافات إلى النظام الغذائي تثبط شهيتك، وتشجعك على فقدان الدهون. وبشكل عام، يساعدك هذا على الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية بشكل أسرع قليلاً. إذا كان هذا هو الشيء الذي كنت تفكر فيه، فإن الجينسنغ هو أحد هذه الجذور التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة في تشكيل جسمك والتي تعدك بنتائج فعالة.

لماذا الجينسنغ؟

الجينسنغ هو جذر متبل تم استخدامه على نطاق واسع في أشكال الطب التقليدية والصينية لفوائده العديدة. من تعزيز طول العمر، وشفاء العقل واضطرابات الجسم، وزيادة مستويات الطاقة بشكل كبير. يعد الجينسنغ عشبًا رائعًا لإدراجه في نظامك الغذائي، ما تقوم به أيضًا هو العمل من الجذور لخفض تركيبة الدهون في الجسم.

التركيب الكيميائي للجينسنغ له تأثير مباشر على كيفية استقلاب الكربوهيدرات في الجسم. إنه يضمن تحويل عدد أقل من السعرات الحرارية إلى دهون. كما أنه يعيد تنشيط عملية الأيض البطيئة، ويحسن مستويات القدرة على التحمل. بهذه الطريقة، يمكنك ممارسة النشاط لفترة أطول وحرق الدهون على قدم المساواة.

كما لاحظت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للجينسنغ يخفف من هرمون الشبع في الجسم، مما يجعلك تتناول كميات أقل وبطريقة ما، تتحكم في شهيتك. هذا يساعدك في النهاية على التخلص من عادة تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية والتحكم في جزء منها.

تم العثور على واحدة من المواد الكيميائية الرئيسية في الجذر، والمعروفة باسم "ginsenosides"، وهي خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، والتي تعمل على المستويات الجزيئية لخفض مستويات الدهون، ومستويات السكر في الدم، والدهون في الجسم، والدهون الحشوية، والأنسجة الدهنية. كما تعمل كذلك على العوامل التي تسهم في زيادة الوزن في الجسم.

كيفية استخدام الجينسنغ لفقدان الوزن

الجينسنغ، سواء في شكله المسحوق أو الجذر، يمكن تناوله بانتظام للحفاظ على أرقام فحص السمنة. ببساطة، يمكن إعداد شاي الجينسنغ بسهولة عن طريق غمر 3-4 جذور من نبات الجنسنغ في كوب من الماء الساخن أو استخدام نبات الجينسنغ المجفف أيضًا.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الاختراقات الغذائية البسيطة لن تساعدك في الوصول إلى هدفك، إذ تحتاج إلى الحفاظ على نمط حياة نشط، وممارسة التمارين، وممارسة فن الاعتدال للتخلص من الدهون الزائدة.