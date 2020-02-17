فقر الدم أو الأنيميا أثناء الحمل

تعاني الكثير من النساء الحوامل من مشكلات تغذية في فترات الحمل نتيجة الشعور بعدم الرغبة في تناول الغذاء مما يتسبب في الإصابة بمشكلات صحية كفقر الدم أو الأنيميا.



تستعرض مجلة حياتكِ في هذه المقالة قائمة بالنصائح التي يمكنك اتباعها للحماية من أخطار الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل لتستمتعي بحمل صحي وخالٍ من المشكلات الصحية.

اللحوم

عليكِ بضرورة تناول كميات مناسبة من اللحوم في فترة الحمل لتتمكني من تغذية نفسك والجنين للحصول على حمل مريح وصحي، حيث تحتوي اللحوم على نسب كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعويض ما يفقده خلال الحمل.

العصائر

من الضروري التغذية بالخضروات والفواكه الطازجة لاحتوائها على نسب كبيرة من الفيتامينات والمعادن العضوية الضرورية للحماية من أخطار فقر الدم، ومن العصائر التي عليكِ تناولها عصير التفاح والجزر والبنجر لاحتوائها على نسب كبيرة من عنصر الحديد العضوي الذي يتسبب توافره في الجسم في الحماية من أخطار فقر الدم.

الكربوهيدرات

عليكِ بتناول كميات مناسبة يوميًا من الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات وذلك لتغذية تلك الأطعمة جسمك بالعناصر التي تحتاجها للحفاظ على صحة الجسم بعيدًا عن أخطار فقر الدم، فالأرز والمكرونة يساعدان الجسم على امتصاص الحديد بشكل رائع.

مكملات غذائية

يمكنك الاستعانة ببعض المكملات الغذائية لتعويض جسمك ما يفقده خلال فترة الحمل، لذلك قومي باستشارة طبيب مختص لإرشادك للفيتامينات والمكملات الغذائية التي عليكِ تناولها للحفاظ على صحتك وصحة الجنين.

السبانخ

تناول الأغذية التي تحتوي على عنصر الحديد العضوي من الأمور الأهم للحفاظ على صحة الحمل، لكن تناول السبانخ على وجه التحديد يحمي من الإصابة بأخطار فقر الدم ويوفر صحة رائعة للأم وللجنين، لذلك احرصي على أن يحتوي غذائك الأسبوعي على 3 أطباق من السبانخ للاستمتاع بحمل صحي.