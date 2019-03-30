أسباب فقر الدم لدى الاطفال، وطرق علاجه؟

لا يمكن الإعتماد في علاج فقر الدم على العلاجات التي يصفها الطبيب فقط

يعد فقر الدم من الأمراض الشائعة لدى الكبار والأطفال، ويعني إنخفاض الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء في الجسم أو عدم نقل الأكسجين إلى أعضاء جسمه بشكل جيد مما يسبب له الكثير من المشاكل الصحية. لذا، يجب على الأم مراعاة عدم إصابة طفلها بالأنيميا، لأنها تسبب له الكثير من المشاكل وتؤثر على صحته ومستقبله. في هذا المقال، سوف نقدم لكِ أهم أسباب و أعراض وعلاج الأنيميا لدى الأطفال لكي تساعدي طفلكِ على التخلص منها والتمتع بصحة جيدة.

لا يتم تحديد فقر الدم لدى الأطفال إلا بعد اجراء العديد من الفحوصات الازمة؛ فإذا وجد أن مستوى الهيموجلوبين لدي الطفل أقل من 12 فهنا يمكن القول أن الطفل يعانى من الأنيميا. ويوجد العديد من الأسباب للأنيميا ومن أهم هذه الأسباب:

عدم تناول الطفل الطعام الغنى بالحديد والبروتين الازم لزيادة خلايا الدم الحمراء، ونقص شهيه الطفل والتي تعد من أكثر الأشياء الشائعة لدى الأطفال. فالكثير من الأطفال يفقدون شهيتهم في السن ما بين سنتين و 6 سنوات مما قد يسبب لهم حاله من الضعف والأنيميا الموقتة.

إصابة الطفل بمرض البالثلاسيميا ونقص بعض أنواع الفيتامينات والمعادن في الجسم كحمض الفوليك وفيتامين ج والحديد، فهذه الفيتامينات هي المسئولة بشكل رئيسي عن زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم.

إصابة الطفل بمرض انحلال الدم هو أحد الأمراض الوراثية التي تسبب نقص في كرات الدم الحمراء بصورة كبيرة، إضافة إلى إصابتهم بأحد الأمراض المزمنة كمرض الكلى و مرض القلب.

أعراض فقر الدم عند الأطفال

يعاني الطفل المصاب بالأنيميا من الكثير من الأعراض التي تكون واضحة جداً على الطفل وتزيد هذه الأعراض كلما زاد معدل الأنيميا في جسم الطفل. لذلك، احرصى على عرض طفلك على الطبيب وعمل الفحوصات الازمة له بمجرد ملاحظتكِ ظهور أعراض الأنيميا عليه. حيث أن شحوب لون الطفل، يعد من أكثر الأعراض الشائعة ويزيد شحوب لون الطفل كلما زاد معدل الأنيميا؛ ويمكنكِ ملاحظة هالات سوداء تحت أعين طفلكِ إذا كان يعاني من هذا المرض. زيادة على ذلك، الطفل المصاب بالأنيميا يكون غير قادر على اللعب مثل باقي الأطفال، بل وعلى العكس، تجدينه دائماً في حاله من التعب والإرهاق ويقضي معظم يومه في النوم. تسبب الأنيميا أيضاً حالة من فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول أي طعام لدى الأطفال. إضافة إلى هذه الأعراض، يعاني الطفل المصاب بالأنيميا من الصداع والآلام في الرأس ويكون أقل استيعاباً وتركيزاً مما يؤثر سلباً على محصوله الدراسي. وأيضاً، العدوانية والعصابية الزائدة وعدم الشعور بالراحة والتشتت الواضح والشعور بالقلق من أهم الأعراض التي يمكنكِ ملاحظتها في تصرفات طفلكِ إذا كان يعاني من الأنيميا. وأخيراً، يكون الطفل المصاب بالأنيميا أكثر عرضة من أي طفل آخر بالإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة الأنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي وأي فيروس أو عدوى منتشرة.

علاج فقر الدم عند الأطفال

لا يمكن الإعتماد في علاج فقر الدم على العلاجات التي يصفها الطبيب فقط، بل يجب على الأم أن تهتم بالطعام الذي تقدمه للطفل وتحرص عل تقديم الأطعمة الغنية بالحديد له. حيث أن هذا النوع من الطعام يقي الطفل من الإصابة بالأنيميا كما يعد العلاج الأمثل لهذا المرض بجانب العلاج الذي يصفه الطبيب. وإذا كان الطفل يعانى من الأنيميا البسيطة، يمكن علاجه عن طريق تقديم الأطعمة الغنية بالحديد وتقديم الأطعمة التي تساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

ومن أهم هذه الأطعمة نجد البيض وذلك لإحتوائه على نسبه جيدة من الحديد؛ لذلك، ينصح بإعطاء الطفل بيضة يومياً. إضافة إلى البيض، تعد اللحوم الحمراء من أكثر المصادر الغنية بالحديد، لذا يجب اعطاء الطفل 3 حصص من اللحوم الحمراء أسبوعياً. زيادة على ذلك، تعتبر الخضراوات الورقية، كالسبانخ والجرجير والبقدونس، مهمة جداً لصحة طفلكِ لأنها تزوده بنسبة جيدة من الحديد. وأخيراً، يمكن إدراج البقوليات واللحوم البيضاء ضمن المصادر الغنية بالبروتين والتي تساعد على امتصاص الحديد في الجسم رغم احتوائها على نسبة لا بأس بها فقط من الحديد.