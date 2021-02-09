فنادق ومنتجعات لانغام في الولايات المتحدة الأميركية ولندن

أعلنت يو إس نيوز آند وورلد ريبورت، الشركة الإعلامية الرائدة عالمياً في تصنيفات المستهلكين من كافة الفئات، عن نتائج قائمة أفضل الفنادق لعام 2021، والتي ضمت ذا لانغام، هانتينغتون، باسادينا؛ ذا لانغام، شيكاغو؛ ذا لانغام، نيويورك، فيفث أفنيو وذا لانغام، لندن.

احتل فندق ذا لانغام هانتينغتون، باسادينا المركز الأول في باسادينا والمركز الـ 37 في جميع أنحاء كاليفورنيا. يتربّع هذا المنتجع التاريخي الحضري في مجتمع رائع خارج لوس أنجلوس، وقد شكّل ملاذاً معروفاً يستقطب زوار جنوب كاليفورنيا منذ افتتاح أبوابه لأول مرة كفندق قبل أكثر من 110 أعوام.

كما احتلّ ذا لانغام، شيكاغو المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الفنادق في كل من شيكاغو وإلينوي، والمركز الخامس في الولايات المتحدة - وهو أحد الفندقين اللذين وصلا إلى لائحة أفضل 5 فنادق في شيكاغو. يعدّ ذا لانغام، شيكاغو أحد أشهر الفنادق في مجموعة فنادق ومنتجعات لانغام، ويعتبر هذا التصنيف شرفاً يضمّه إلى باقة التكريمات العديدة التي حصدها منذ افتتاحه في العام 2013.

تم تصنيف ذا لانغام، نيويورك، فيفث أفنيو في المرتبة الرابعة في مدينة نيويورك. يقع هذا الفندق وسط أحد أشهر الشوارع في نيويورك، فيفث أفنيو، ويتيح لضيوفه فرصة اسكتشاف إحدى أروع مدن العالم إذ لا يبعد سوى بضع خطوات فقط عن مبنى إمباير ستيت.

أما ذا لانغام، لندن فاحتل المرتبة السادسة في إنجلترا. يشكّل ذا لانغام، لندن الفندق الرئيسي لمجموعة فنادق ومنتجعات لانغام، ويشتهر بكونه أول فندق فخم في أوروبا، وقد افتتحه أمير ويلز عام 1865 ليصبح منذ ذلك الحين بمثابة معلم سياحي يقصده زوار لندن.

وبهذه المناسبة، يعبّر ستيفان ليسير، الرئيس التنفيذي لمجموعة لانغام للضيافة عن هذا النجاح قائلاً: "بعد كلّ ما شهدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أوضاع مقلقة العام الماضي، يشرّفنا، وبالنيابة عن فنادقنا الأمريكية الثلاثة وفندقنا الرئيسي في لندن، أن نستهلّ عام 2021 بهذا الإعلان الشيّق. تعدّ هذه القائمة بمثابة تذكير لنا بأنّ الفنادق تلعب دوراً مهماً في المجتمعات التي تتواجد فيها. إنها لمدعاة فخر لنا أن يتكلّل نجاح التزامنا بتوفير أفضل خدمة لضيوفنا بهذا التصنيف الرائع من شركة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الإعلامية."

يُذكَر أنّ فنادق ومنتجعات لانغام هي علامة فاخرة تابعة لمجموعة لانغام للضيافة، حيث تملك 17 فندقاً في أربع قارات، وتتربّع في أكثر العواصم الثقافية تميّزاً في العالم، ومن بينها الفندق الرئيسي للشركة في لندن. ذا لانغام، هانتينغتون، باسادينا؛ ذا لانغام، شيكاغو وذا لانغام، نيويورك، فيفث أفنيو هي ثلاثة فنادق من أصل الفنادق الأربعة التي تنضوي تحت راية مجموعة ذا لانغام في الولايات المتحدة. أما ذا لانغام، بوسطن فيخضع حالياً لسلسلة أعمال ترميم وتجديد بقيمة ملايين الدولارات وسيعاد افتتاحه في ربيع عام 2021.

نبذة عن فنادق ومنتجعات لانغام

تجمع فنادق ومنتجعات لانغام بين الرقي العصري والفخامة التي لا تفقد رونقها مع مرور الزمن، فهي معروفة عالمياً بخدمتها المتفانية الاستثنائية، والمجموعات الفنية المعاصرة بالإضافة إلى مهارات الطهي العالية والحائزة على عدّة جوائز ولمساتها الوردية المميزة. ومن وحي إرث العلامة البريطاني المميّز الذي طبع افتتاح الفندق الرئيسي في لندن عام 1865، ما زالت لانغام تحافظ على هذا الإرث بتقديم تجارب استثنائية وممتعة في لندن، نيويورك، بوسطن، شيكاغو، لوس أنجلوس، سيدني، ملبورن، هونغ كونغ، شنغهاي، شنجن، وغوانزو، وخفي، وهايكو، ونينغبو، وهاينينغ وشيامن. لمزيد من المعلومات حول العلامة، الرجاء زيارة LanghamHotels.com، ومتابعة فنادق ومنتجعات لانغام على إنستجرام (@langhamhotels) وفيسبوك (@thelanghamhotels) وتويتر (@thelanghamhotel).

نبذة عن مجموعة لانغام للضيافة

تشمل مجموعة لانغام للضيافة، المملوكة بالكامل لشركة "غرايت إيغل" القابضة، مجموعة من الفنادق المميّزة تعمل تحت علامات تجارية مختلفة كفنادق ومنتجعات لانغام، وفنادق كورديس. تملك المجموعة أكثر من 30 مشروعاً متفقاً عليه أو في مرحلة متقدِّمة من المفاوضات حالياً، في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. سُمِّيت المجموعة تيمناً بفندق لانغام لندن العريق الذي لاقى إجماعاً واسع النطاق على أنّه الفندق الفخم الأول في أوروبا. وعلى مدى أكثر من 150 عاماً، نجح هذا الفندق الرئيسي في تجسيد مفهوم الضيافة الفخمة والعريقة، وهو فلسفة تعكس الأناقة في التصميم والابتكار في عالم الضيافة كما تجسّد خدمات الضيافة النابعة من القلب والتي تناشد كافة الحواس في كل المشاريع الفندقية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني LanghamHospitalityGroup.com.

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