فندق ذا إتش دبي يطلق عروض شهر رمضان المبارك ‎

يستقبل ذا إتش دبي ، فندق الخمس نجوم الذي يقع على شارع الشيخ زايد في قلب المدينة النابض، شهر رمضان المبارك بباقة من العروض على الإقامة ووجبات الإفطار والسحور والمنتجع الصحي. ليقدم البيئة المثالية حيث تلتقي العائلات والأصدقاء لتناول وجبات الإفطار والسحور والإنغماس بالتجارب المتعددة، وسط أجواء وطقوس الشهر الفضيل الأصيلة.

مطعم إيت أند ميت

يقدّم هذا المطعم الأنيق قائمة خاصة تقدم مباشرة إلى المائدة. تضم تشكيلة من الأطباق التقليدية المحضرة خصيصاً لهذا الشهر، بدءاً من المازات الساخنة والباردة والسلطات، مرورًا بالأطباق الرئيسية مثل المشاوي ولحم الضأن والأوزي ، انتهاءً بالحلويات العربية والمشروبات الرمضانية المنعشة. يضم المطعم مقصورات خاصة تضمن الإستمتاع بالأوقات مع العائلة والأصدقاء بكثير من الراحة و الخصوصية. كما يقدم المطعم خصم 20% عند الحجز المبكر قبل 12 أبريل.

ماذا: أفطار، مطعم إيت أند ميت

العنوان: فندق ذا إتش دبي، شارع الشيخ زايد

الموعد: طوال شهر رمضان الكريم، من المغرب حتى الساعة 10:30 مساءً

السعر: 159 درهماً للشخص، 75 درهماً للأطفال من 6 إلى 12 عاماً، ومجاناً للأطفال دون 6 سنوات. 139 درهمًا للفرد )للمجموعات المكونة من 10 أشخاص بالغين وما فوق).

ملاحظات: يقدم المطعم خصم 20% عند الحجز المبكر قبل 12 أبريل.

يقدم فندق ذا إتش دبي عن عرض الإقامة الشاملة خلال شهر رمضان المبارك، والتي توفّر للضّيوف فرصةً للإقامة في الفندق، شاملة وجبة السّحور وخصم 50% على وجبة الإفطار في مطعم إيت أند ميت بالإضافة الى خصم 50% على جميع خدمات المنتجع الصحي "ماندارا سبا". هذا العرض الرمضاني متاح للضيوف الذين يحجزون إقاماتهم من 12 أبريل حتى 10 مايو 2021 مباشرةً عبر موقع الفندق فقط. لم يكن هناك وقت أفضل للاحتفال بالشهر الكريم مع إقامة لا تُنسى في فندق ذا إتش دبي.

ماذا: عرض الإقامة خلال شهر رمضان

العنوان: فندق ذا إتش دبي، شارع الشيخ زايد

الموعد: من 12 أبريل حتى 10 مايو 2021

السعر: ابتداءً من 299 درهمًا

عروض الأحلام العربية في المنتجع الصحي "ماندارا سبا"

استرخي خلال شهر رمضان مع باقات المنتجع الصحي "ماندارا سبا". في فندق ذا إتش دبي، شارع الشيخ زايد. يقدم المنتجع الصحي البالي الفاخر أجواء من التقاليد الأصيلة بديكوراته من الأرابيسك المميزة طوال الشهر الكريم حيث تلتقي حضارات آسيا والجزيرة العربية. يقدم المنتجع الصحي “ماندارا سبا” جلسات المساج المريحة لمدة 60 دقيقة مقابل 299 درهمًا فقط و لمدة 90 دقيقة مقابل 499 درهمًا. بالإضافة الى خصم 50% للمقيمين في الفندق من 12 أبريل حتى 10 مايو 2021.

ماذا: الأحلام العربية

العنوان: المنتجع الصحي "ماندارا سبا". فندق ذا إتش دبي، شارع الشيخ زايد

الموعد: يسري العرض طوال شهر رمضان

السعر: 299 درهمًا لمدة 60 دقيقة و 499 درهمًا لمدة 90 دقيقة

عرض الإقامة خلال عيد الفطر

يرحب فندق إتش دبي بالضيوف للاحتفال بعيد الفطر لا ينسى والاستمتاع بملاذ هادئ في المدينة مع العائلة في الفندق ذو الخمس نجوم. سيستمتع الضيوف الذين يحجزون إقامة لمدة 4 ليالٍ بحد أدنى بخصم 30% على أفضل أسعار الغرف المتاحة. خلال فترة إقامتهم ، يمكن للضيوف الاستمتاع بالوصول إلى مجموعة واسعة من منافذ تناول الطعام في مكان الإقامة ، ومرافق الصحة بما في ذلك المنتجع الصحي "ماندارا سبا" والمسبح الرائع للاسترخاء حقًا في رمضان.

ماذا: عرض إقامة العيد

العنوان: فندق ذا إتش دبي، شارع الشيخ زايد

الموعد: يسري العرض من 12 حتى 16 مايو 2021

السعر: ابتداءً من 299 درهمًا

تلتزم جميع المنافذ في فندق إتش دبي بشكل صارم بالقواعد واللوائح التي تضعها السلطات الحكومية. تم تنفيذ بروتوكولات كوفيد 19 الشاملة في الفندق ومرافقه لضمان صحة وسلامة جميع الضيوف.

الحجز: يرجى التواصل على الرقم 8888 501 04 أو زيارة الموقع الإلكتروني

https://www.hhoteldubai.com/ramadanoffersath/

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