فوائد الجرجير للشعر يحتوي على فيتامين أ يحتوي الجرجير على 2373 وحدة دولية من فيتامين أ الذي يحتاجه الشعر للنمو، شأنه كشأن جميع خلايا الجسم، يحتوي على مجموعة فيتامينات ب المركبة، يحتوي على فيتامين ج، يحتوي على فيتامين هـ، يحتوي على الحديد، يحتوي على الزنك،يحتوي على معادن أخرى.
الشعر علامة من علامات الجمال عند المرأة وتحديداً الشرقية؛ لذلك نراها تصبح قلقة وتبحث عن الكثير من الوسائل والخلطات التي تساعدها على الحفاظ على جمال شعرها وعلاجه في حال افتقد أياً من مقومات جماله؛ كالطول والكثافة واللمعان والحيوية.
وينصح خبراء العناية بالشعر بأن تكون هذه الوسائل عبارة عن مواد أو خلطات طبيعية؛ لغناها بالعناصر الغذائية الضرورية للشعر، والتي تساعد على الحفاظ عليه وحمايته من الكثير من المشاكل.
الجرجير هو من الخضراوات المفيدة لصحة الشعر وجماله، وذلك لاحتوائه على العديد من المغذيات ومن أهمها:
الكالسيوم،وهو من أهم المعادن الضرورية لتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.
فيتامين أ، والذي يعد مهماً لنمو خلايا الشعر، كما أنه يحفز الغدد على إفراز الزهم والذي يرطب فروة الرأس ويحمي صحة الشعر.
فيتامين ج والذي يحمي الشعر من الجفاف ومن الجذور الحرة أيضاً ويمنع تقصف الشعر.
يحتوي الجرجير على الزنك، ويلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، كما أنه يحافظ على عمل الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر بشكل صحيح.
ويعد تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك، وتبين أن تناول مكملات الزنك يقلل من تساقط الشعر الناجم عن نقص الزينك.
ويحتوي الجرجير على الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد.
يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وهذا يجعله معدنًا مهمًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر.
يعد نقص الحديد الذي يسبب فقر الدم سببًا رئيسًا لتساقط الشعر، وهو أمر شائع أكثر بين النساء.
فوائد الجرجير للشعر
- تغذية بصيلات وجذور الشعر.
- تكثيف الشعر وتطويله.
- حماية من القشرة وانتشارها في الرأس.
- منع تساقطه وفقدانه.
فوائد الجرجير بشكل عام
- يحتوي الجرجير على عناصر غذائية تعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية خصوصًا سرطان الثدى، حيث أثبتت بعض الدراسات أن النساء اللاتي يتناولن الجرجير كل يوم أقل عرضة لسرطان الثدي.
- الجرجير يحسن عملية الغدة الدرقية، حيث إنه يعمل على الحد من إنتاج هرمون الغدة.
- الجرجير يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمي القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.
- الجرجير يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
- الجرجير يحسن صحة البصر، حيث أثبتت الدراسات أن فيتامين ج يحد من خطر الإصابة بأمراض العيون، كما أنها تقوى النظر وتحمي عدسة العين.
- الجرجير يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض والفيروسات.
- أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال.
- الجرجير يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام.
- الجرجير يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمى وتنظيم عملية الهضم.
- الجرجير يحمى اللثة والأسنان من الالتهابات والتورم.
- يعتبر الجرجير منشط جنسى قوى ويعزز قوى الحيوانات المنوية.
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