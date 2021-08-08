فوائد الجرجير للشعر يحتوي على فيتامين أ يحتوي الجرجير على 2373 وحدة دولية من فيتامين أ الذي يحتاجه الشعر للنمو، شأنه كشأن جميع خلايا الجسم، يحتوي على مجموعة فيتامينات ب المركبة، يحتوي على فيتامين ج، يحتوي على فيتامين هـ، يحتوي على الحديد، يحتوي على الزنك،يحتوي على معادن أخرى.

الشعر علامة من علامات الجمال عند المرأة وتحديداً الشرقية؛ لذلك نراها تصبح قلقة وتبحث عن الكثير من الوسائل والخلطات التي تساعدها على الحفاظ على جمال شعرها وعلاجه في حال افتقد أياً من مقومات جماله؛ كالطول والكثافة واللمعان والحيوية.

وينصح خبراء العناية بالشعر بأن تكون هذه الوسائل عبارة عن مواد أو خلطات طبيعية؛ لغناها بالعناصر الغذائية الضرورية للشعر، والتي تساعد على الحفاظ عليه وحمايته من الكثير من المشاكل.

الجرجير هو من الخضراوات المفيدة لصحة الشعر وجماله، وذلك لاحتوائه على العديد من المغذيات ومن أهمها:

الكالسيوم،وهو من أهم المعادن الضرورية لتحفيز نمو الشعر بشكل صحي.

فيتامين أ، والذي يعد مهماً لنمو خلايا الشعر، كما أنه يحفز الغدد على إفراز الزهم والذي يرطب فروة الرأس ويحمي صحة الشعر.

فيتامين ج والذي يحمي الشعر من الجفاف ومن الجذور الحرة أيضاً ويمنع تقصف الشعر.

يحتوي الجرجير على الزنك، ويلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، كما أنه يحافظ على عمل الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر بشكل صحيح.

ويعد تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك،﻿ وتبين أن تناول مكملات الزنك يقلل من تساقط الشعر الناجم عن نقص الزينك.﻿

ويحتوي الجرجير على الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الحديد.﻿

يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وهذا يجعله معدنًا مهمًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر.

يعد نقص الحديد الذي يسبب فقر الدم سببًا رئيسًا لتساقط الشعر، وهو أمر شائع أكثر بين النساء. ﻿

فوائد الجرجير للشعر

تغذية بصيلات وجذور الشعر.

تكثيف الشعر وتطويله.

حماية من القشرة وانتشارها في الرأس.

منع تساقطه وفقدانه.

فوائد الجرجير بشكل عام